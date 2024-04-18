地震罹難司機3月才被催繳罰鍰 執行署募款濟助家屬

0403花蓮強震，45歲吳姓聯結車司機被落石擊中喪命，行政執行署花蓮分署上月才因通知繳納罰鍰聯繫吳男，得知事故後發起募捐幫助吳男家屬，也對這次震災義務人全面寬緩執行。

行政執行署花蓮分署行政執行官邱俊諭今天接受中央社記者採訪指出，今年2月受理吳男1件新台幣1千餘元罰鍰案件，上月才催繳要盡快繳納，沒想到這次強震後得知吳男不幸罹難。

吳男住在玉里鎮松浦里，身為家中長子，是承擔家庭經濟支柱，與媽媽關係良好，放假都會回家陪家人，是村里公認孝子，強震發生時在蘇花公路被落石擊中喪命，家人難以接受，一家經濟也陷困境。

花蓮分署經媒體報導得知吳男家中處境後，由愛心社發起捐助活動，17日由分署長王金豐率領前往致意，致贈慰問金新台幣3萬6000元及募得款項，協助家屬度過眼前難關。

邱俊諭指出，這次強震災情嚴重，震後主動對比紅黃單地址，清查約有100名義務人設籍或通訊地址在危樓，經電話關心確認是受災戶，就會告知強制執行部分全面採寬緩執行措施。

「法律是僵硬的，仍要兼顧情理」，邱俊諭說，原則上花蓮地區是全面暫緩執行，會視個案狀況，從寬、從速及從簡受理，包含延長或延後分期繳納，讓災民優先安頓好生活。

商品推薦