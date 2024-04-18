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拚花蓮震後觀光 經部5月起推好市加倍券、夜市振興券

中央社／ 台北18日電
花蓮近海4月3日發生規模7.2強震造成災情。聯合報系資料照片
花蓮近海4月3日發生規模7.2強震造成災情。聯合報系資料照片

為挽救花蓮觀光，經濟部今天表示，5月起將陸續推出用於花蓮東大門夜市的好市加倍券以及夜市振興券，鼓勵民眾消費，同時補助花蓮4大商圈行銷；交通部則說，除提供觀光業者融資外，也正研擬振興旅遊方案。

行政院會今天討論「0403花蓮地震災後復原重建工作」，其中為挽救花蓮觀光，交通部次長陳彥伯出席院會後記者會表示，觀光署正研擬旅宿業振興方案，第1是補貼旅宿業者，將受災戶安置在觀光旅館或是民宿；第2，觀光業者融資方案；第3則會提出振興旅遊方案，原則上將包含自由行、團客或是境外包機，並會結合台鐵推出台灣pass方案。

陳彥伯說，整體補助方案正研議中，後續將送至政院討論，定案後會對外說明，也會與花蓮縣政府與地方業者說明。根據觀光署補充，花蓮原先平均住房率為3成多，目前已降至1成。

經濟部也在行政院會後記者會說明，將在5月至7月，分階段推出適用於東大門夜市的好市加倍券以及夜市振興券，刺激民眾消費。第一階段為好市加倍券，沒有任何條件限制，民眾可以購入價值新台幣100元的好市加倍券，用以換取200元價值的物品，適用期間為5月至7月，但限量發放1萬8400張券。

第二階段8月改為夜市振興券上場，只要近3天有在花蓮住宿，就可以拿取相關住宿證明，向東大門夜市櫃檯拿取價值100元的夜市振興券。

此外，經濟部也將補貼花蓮百年老街商圈、鯉魚潭商圈、石藝大街商圈及花蓮形象商圈等4大商圈的行銷方案約200萬元，期盼在暑假期間帶動國旅人潮。

0403花蓮大地震 花蓮強震

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