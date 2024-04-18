花蓮地震1080校受災 損失逾29.6億元
花蓮縣3日上午發生芮氏規模7.2地震，多所學校傳出災情，教育部今天向行政院報告，統計有1080校受災，損失突破新台幣29.6億元，損失最嚴重的包括東華大學、花蓮女中等校。
教育部今天發布新聞稿，說明地震發生後到本月12日，總計有1080校（包括教育館所）回報災損，損失金額29億6803萬餘元，教育部會依學校受損情形與急迫性，協助安置與規劃修繕整建計畫，並透過災損復原重建經費挹注，確保與維護師生受教與工作權益。
為了防範以後的地震，教育部表示，除了持續耐震補強外，學校也持續推動以判斷原則取代標準答案的防災教育觀念，強化師生情境思考、緊急思維與災害心理。
另外，教育部今天也向行政院說明疫後就學貸款補助方案統計情形，經審查後有將近46萬筆補助資料（最多扣抵1年本息），補助金額達178億元，已由承貸銀行於去年7月起陸續通知。
▶▶▶花蓮大地震延伸閱讀
▪嘉義4月已9震非常罕見 專家：不排除大地震前兆、高鐵要留意
▪花蓮強震整理包／釀17死、餘震破800次 重大災情、災後理賠、專家示警一次看
▪保命必看！地震來時怎逃？躲哪最好？揭各種情境「逃生避難原則」
▪災損怎辦？ 9大稅捐減免方法一次看 綜所稅申請有2關鍵
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言