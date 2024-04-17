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捷流發揮愛心 捐贈善款給新北市搜救協會助花蓮救災

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
捷流董事長楊大中(中)捐贈善款給新北市搜救協會助花蓮救災。捷流提供
捷流董事長楊大中(中)捐贈善款給新北市搜救協會助花蓮救災。捷流提供

國內閥門龍頭大廠捷流閥業（4580）秉持回饋社會精神、以行動展現關懷，17日在捷流閥業科技大樓舉行捐贈儀式，並贊助熱顯像空拍機兩台，總計價值超過50萬元給新北市搜救協會，提升救災與搜救效率。

由於此次花蓮地區發生規模7.2地震，造成多處房屋倒塌、傾斜，更有人員傷亡，捷流董事長楊大中表示，除了希望透過捐贈民間救難單位協助地震賑災工作，為搜救隊盡一份心力，並期盼其他企業也能夠效法此善舉。

捷流表示，集團擁有專業閥門生產、安裝經驗，若各級政府機關、公益社團及財團慈善機構或團體組織重建過程中，有閥件相關諮詢需求，集團可依照具體情況量身訂製最適合的解決方案。

捷流多年來發揮愛心、善盡企業社會責任，此次，新北市搜救協會於接獲花蓮災情通知時，即刻攜帶先前捷流捐贈的熱顯空拍機前往花蓮支援救災。

尤其，花東地區多處落石、坍方，數百人受困山區無法對外通訊，空拍機有助險峻環境中的搜救，加上協會豐富的救災經驗，協助花蓮地震救援行動，有效提升救災與搜救效率。

新北市搜救協會是由各行各業急公好義的志工組成，主要在協助政府機關執行各項救災救難任務，包括大型救災救難工作、年度水上安全救生救護工作、偶發性的搜救工作等，榮獲多年內政部消防署全國民間救災救難團體評鑑「甲等」佳績。

楊大中表示，捷流重視ESG永續經營方針，持續落實公司治理、發展永續環境及維護社會公益等。

另一方面，由於工業閥門使用效能關乎客戶生產良率、減少資源消耗，以及避免工安意外影響營運重大損失等風險，捷流提供客戶維修中心做固定巡檢、及時維修等技術服務，同時可針對產品使用耗損情況及時更換零部件。

捷流亦於地震後，有效幫助半導體、電子、石化等業者巡檢及維修，儘速恢復生產製程、避免工安意外發生，皆有助於深化捷流與客戶長期良好合作關係，提升集團在工業閥門市場占有率表現。

0403花蓮大地震 客戶 空拍機 花蓮強震

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