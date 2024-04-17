東華大學的求助！災損逾20億僅募到6千萬元 校長盼社會支持
0403花蓮強震，國立東華大學校舍受損嚴重，校方預估災損重建經費高達新台幣20億餘元，目前僅募到6000萬元，校長徐輝明今天說明受損情況，盼社會大眾支持。
花蓮縣3日上午發生芮氏規模7.2地震，東華大學各教學大樓、行政大樓、圖書館及宿舍嚴重受損，其中理工學院一館D棟化學實驗室因地震發生火災，延燒超過20小時，整棟全毀，損失最為慘重。
校方今天下午舉行地震救災措施說明記者會，徐輝明簡報災後重建復原措施，條例災損概況，其中重建經費以化學館新建工程10.9億最多。
徐輝明說，化學館佔地2000坪，以一坪25萬計算，光蓋好就要耗費5億元，加上空調、水電及設備就要約10億元，其他30棟館舍修復經費約9億元。
徐輝明說，國立大學整體經費為教育部定額補助及學校自籌2種方式辦理，這次災損所需經費龐大，雖然已依規定提報災損申請，但中央僅補助部分款項，其餘仍須善心捐助才能度過難關。
東華大學成立「東華0403地震災害捐款管理及監督委員會」 ，聘台灣教育大學系統總校長吳清基、慈濟大學校長劉怡均擔任校外委員，校內委員為徐輝明、華文文學系教授楊翠、稽核洪正哲等3人，所有收入、支出將公開與透明。
徐輝明說，截至目前募款金額已有6000餘萬元，算是很快，沒有辦法預期能達到多少，會繼續爭取社會認同。
至於重建過程學生上課方式，徐輝明說，受災損影響學生約佔2成，多數館舍都可正常使用，受災學生優先調整為線上教學，有學生希望實體上課，會要求老師盡量配合，希望兼顧多數學生意見；博士班、碩士班原則上維持實體上課。
徐輝明說，理工一館受影響科系，目前暫時移至理工三館，部分設有化學相關系所的大學或研究機構，也表達願意提供實驗室場地，提供東華師生移地教學使用。
記者會尾聲，徐輝明分享學生手寫卡片，內容寫著對學校、前線工作人員及社區的感謝，「讓校園、宿舍、課室一步步復原，學生夠安心求學」，徐輝明說，東華會努力站起來，盡快恢復。
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