衛福部震災募款逾10億元 張景森致電徐榛蔚「請縣府提需求」

花蓮強震，財團法人賑災基金會公布最新募款金額已超過新台幣10億元。基金會董事長、行政院政務委員張景森今天致電花蓮縣長徐榛蔚，請縣府先根據已掌握災損需求提送基金會，基金會將以最快速度撥款。

衛福部轄下的公設財團法人賑災基金會4日開辦0403花蓮震災募款專案，開放勸募專戶至5月3日止，為期1個月，民眾可透過匯款、集資平台、LINEPay，以及超商機台等管道捐款，捐款收據將於勸募期滿後，統一由賑災基金會提供。

賑災基金會今天透過新聞稿指出，截至下午4時共募得超過10億元，總捐贈筆數約16萬筆，其中匯款至台灣土地銀行帳戶8.5億元、挖貝集資平台專案5333萬元、LINE Pay愛心捐款1.1億元、四大超商2146萬元，其中日月光控股捐款1000萬元。

賑災基金會表示，由於震後災民各項需求急迫，為儘速撥款供災民應急，張景森下午致電徐榛蔚表示，請花蓮縣政府先根據已掌握的災損需求，儘快寬估需求人數及金額，提送基金會，目前募款款項無虞，可以最快速度支援到位、立即撥款，後續再依實際情形核銷，多退少補；徐榛蔚則說，將以最快速度提交。

賑災基金會法定賑助項目，須依「重大天然災害災民賑助核給要點」及「重大天然災害災民住宅重建重購賑助作業要點」辦理，內容包括死亡、失蹤及重傷賑助；住宅重建、重購賑助；安遷、租屋、淹水賑助等。

賑災基金會說，只要符合上述作業要點規定，即可依縣市政府概估金額預撥款項，即時應用，在莫拉克風災、蘇拉颱風、卡努颱風等皆有前例，而若有超出法定賑助項目，屬於災害援助、緊急醫療、收容安置、復原重建4大用途其中之一者，則可由縣府另提專案申請。

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