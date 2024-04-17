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凌晨2時59分花蓮外海規模5.0淺層地震 最大震度4級

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凌晨2時59分花蓮外海規模5.0淺層地震 最大震度4級

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
中央氣象署發布顯著有感地震報告。圖／中央氣象署提供
中央氣象署發布顯著有感地震報告。圖／中央氣象署提供

中央氣象署發布第208號顯著有感地震報告，今天凌晨2時59分，在花蓮縣政府東北方19.9公里，位於台灣東部海域，發生芮氏規模5.0地震，地震深度18.4公里。

各地震度級：花蓮縣地區最大震度4級、宜蘭縣地區最大震度3級、南投縣地區最大震度2級、台中市地區最大震度2級、新竹縣地區最大震度2級、新北市地區最大震度2級、彰化縣地區最大震度2級、雲林縣地區最大震度2級、桃園市地區最大震度1級、苗栗縣地區最大震度1級、台北市地區最大震度1級、新竹市地區最大震度1級、嘉義縣地區最大震度1級、台東縣地區最大震度1級、嘉義市地區最大震度1級。

震度分布圖。圖／國家災害防救科技中心提供提供
震度分布圖。圖／國家災害防救科技中心提供提供
今天凌晨2時59分，在花蓮縣政府東北方19.9公里，位於台灣東部海域，發生芮氏規模5.0地震。圖／國家災害防救科技中心提供提供
今天凌晨2時59分，在花蓮縣政府東北方19.9公里，位於台灣東部海域，發生芮氏規模5.0地震。圖／國家災害防救科技中心提供提供

0403花蓮大地震 花蓮強震

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