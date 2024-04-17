聽新聞
test
0:00 / 0:00
地震衝擊花蓮觀光 2件大量解雇
花蓮強震除了造成房屋道路災損，也重創觀光產業，退房已經退到年底，部分業者開始讓員工先休特休假或無薪假，縣府接獲通報有翰品酒店、山月村要停業，各影響83人、40人；有員工說，遇到地震停業實在很無奈，只能趕快找其他工作，另有員工合作包水餃販賣，希望大家支持度過難關。
地震造成太魯閣國家公園受損，巨石砸毀步道與道路，蘇花路廊目前只限小客車通行，導致遊客不敢或不便到花蓮遊玩，觀光業績一落千丈。
麻糬業者說，花蓮觀光陷入黑暗期，自家公司大多是資深員工，短期只能請員工把特休假休完，之後再視情況，聽說有部分業者因為營運虧損持續擴大，考慮要收掉。
一家擁有150多名員工的花蓮遊憩業者，目前先讓員工休特休假或安排教育訓練課程；不過員工擔心接下來是否放無薪假，影響收入。
花蓮縣府社會處長陳加富指出，地震後觀光及營建等業者通報要解雇的有18件、160人，實際接到2件大量解雇通報，翰品酒店有83人、山月村有40人，受影響以觀光產業類占多數。
陳加富說，業者如要大量解雇勞工，須符合勞基法等法條，勞保、健保都要注意；被資遣者依照勞基法，領半個月資遣費，可洽詢縣府社會處勞資科了解相關細節。
花蓮市天王星大樓拆除完畢，挖土機清除周邊堆置的混凝土塊、營建廢棄物，讓拆除工作順利進行，待復原周邊道路設備後，封閉約半個月的道路可望在18日開放通行。
▶▶▶花蓮大地震延伸閱讀
▪嘉義4月已9震非常罕見 專家：不排除大地震前兆、高鐵要留意
▪花蓮強震整理包／釀17死、餘震破800次 重大災情、災後理賠、專家示警一次看
▪保命必看！地震來時怎逃？躲哪最好？揭各種情境「逃生避難原則」
▪災損怎辦？ 9大稅捐減免方法一次看 綜所稅申請有2關鍵
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言