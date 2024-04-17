地震衝擊花蓮觀光 2件大量解雇

花蓮強震除了造成房屋道路災損，也重創觀光產業，退房已經退到年底，部分業者開始讓員工先休特休假或無薪假，縣府接獲通報有翰品酒店、山月村要停業，各影響83人、40人；有員工說，遇到地震停業實在很無奈，只能趕快找其他工作，另有員工合作包水餃販賣，希望大家支持度過難關。

地震造成太魯閣國家公園受損，巨石砸毀步道與道路，蘇花路廊目前只限小客車通行，導致遊客不敢或不便到花蓮遊玩，觀光業績一落千丈。

麻糬業者說，花蓮觀光陷入黑暗期，自家公司大多是資深員工，短期只能請員工把特休假休完，之後再視情況，聽說有部分業者因為營運虧損持續擴大，考慮要收掉。

一家擁有150多名員工的花蓮遊憩業者，目前先讓員工休特休假或安排教育訓練課程；不過員工擔心接下來是否放無薪假，影響收入。

花蓮縣府社會處長陳加富指出，地震後觀光及營建等業者通報要解雇的有18件、160人，實際接到2件大量解雇通報，翰品酒店有83人、山月村有40人，受影響以觀光產業類占多數。

陳加富說，業者如要大量解雇勞工，須符合勞基法等法條，勞保、健保都要注意；被資遣者依照勞基法，領半個月資遣費，可洽詢縣府社會處勞資科了解相關細節。

花蓮市天王星大樓拆除完畢，挖土機清除周邊堆置的混凝土塊、營建廢棄物，讓拆除工作順利進行，待復原周邊道路設備後，封閉約半個月的道路可望在18日開放通行。

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