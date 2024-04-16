花蓮縣秘書長稱「被帶風向所以善款少」 議員批傷口灑鹽

0403花蓮強震釀市區多處建物受損，縣府針對7棟集合式大樓住戶召開補助計畫說明會，秘書長饒忠在會議中提及「有人帶風向說0206善款有問題，所以這次募款很少」言論引議論。

花蓮縣政府公布，因0403地震受損建物截至今天晚間9時總通報件數419件，黃單51件（戶數1126戶）、紅單47件（戶數795戶）、僅雜項工作物損壞16件、不須貼單274件；完成拆除4件、拆除中4件、待拆除1件、辦理複評1件。

縣府針對被貼紅黃單的集合式大樓，包括「山海觀」、「蓮花大廈」、「馥邑京華大廈」等7棟住戶召開建築物弱層補強補助計畫說明會。

對於有住戶在貼文指，饒忠對受災戶回應：「縣政府募到的款不可能拿給你們私人所用，誰叫你們FB上有人帶風向說0206地震募款有問題，所以這次募很少啊。」

對此，無黨籍縣議員楊華美在臉書發表看法表示，「不管是來自中央的補助、或是民間的善款，目的都只有一個：為了賑災。除了正在進行發放的慰問金之外，善款本來就是要用在災民身上。饒忠這番話實在讓人匪夷所思，無疑是在受災戶的傷口上撒鹽。」

楊華美指出，「今天在網路上對於當年0206捐款的爭議，並不是這些災民所造成的，該檢討的人沒有檢討，反而開始檢討受害者。」

饒忠晚間接受中央社記者電話訪問說，他是在13日「馥邑京華大廈」那場次說的，告知住戶臉書上有人說0206地震募款有問題，所以這次募款金額少。事實就是如此，住戶希望比照0206地震拆除原地重建，而公部門預算不能用在私人建物上，若要使用要由善款支付，這次募款少，縣府沒有這個能力。

2018年0206強震花蓮縣政府募款新台幣27.4億元，時任縣長傅崐萁當時向「善款委員會」提案希望匡列8億元善款補貼石材業和觀光業者，提案遭許多捐款人反彈，引爆退善款風波，最後有4700萬元善款申請退還，而這項提案也因為輿論反彈沒有施行；之後又耗資1000多萬元製作感恩大禮包DVD寄送給捐款人，不當使用公帑遭監察院檢討。

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