東華大學理工學院一館因強震燒毀 殘留化學物清除耗時

0403花蓮地震引起火災，導致東華大學理工學院一館D棟全毀，毒性化學物質處理專責人員進駐校園，協助清理化學廢棄物，估15個工作天後開拆；重建預定明年9月啟用。

國立東華大學今天發布訊息表示，大學理工學院一館D棟全部燒毀，經花蓮縣建築師公會勘查後判斷結構受損嚴重，有高度危險並張貼紅單禁止進入。

4月9日進行理工學院一館D棟化學殘留物鑑識，國軍第二戰區派員參加，經過鑑識後發現，國軍化學兵無法處理，需要更先進的器材及專業單位協助處理，因此商請國立成功大學協助評估及處理燃燒後的化學廢棄物。

東華大學表示，目前鑑識工作已完成，將移除殘留化學廢棄物。國立成功大學環境資源中心協力廠商具備甲級清除許可執照的「南科環境技術股份有限公司」，今天派遣具備「毒性化學物質處理證照」專責人員進駐校園，協助清理化學廢棄物。

由於部芬化學品被掉落的天花板遮掩，逐步移除需時較久，預估15個工作天後，才能拆除。

南科環境技術公司環境工程師解釋，依法規必須先清除大樓內的化學廢棄物後，才得讓其他施工人員進駐，目前屬復原工程的第一步。經清除殘留化學廢棄物後，才成為一般廢棄物，否則屬有害性事業廢棄物。

東華大學說明，7日已開會決定，於學生活動中心及理工二館間的空地，異地重建理工學院化學館，所需經費主要由校務基金及「0403地震東華重建捐款專戶」各方愛心捐款共同支應。

為求快速完工啟用，此重建案將以統包方式辦理，興建2層樓鋼筋混凝土結構物，全案預定於明年9月落成啟用，期望能以最快速度讓東華大學化學系重新出發。

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