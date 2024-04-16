花蓮強震屋損民心惶惶 消基會籲仿日修法保屋況20年

花蓮強震發生後，民眾憂心交屋程序中出現屋損如何因應，消基會今天除提醒依定型化契約規定，保固期內由建商負責；同時建議比照同處多震地帶的日本，修法規定新建住宅責任擔保20年。

消費者文教基金會發布新聞稿指出，花蓮強震後，接獲民眾去電諮詢還在交屋程序中的房舍出現嚴重龜裂，想要解約退房，怎麼處理；以及有人指出大樓外牆磁磚嚴重脫落，修理費誰付等問題。

消基會房屋委員會委員陳明遠指出，就已完工部分，依「預售屋買賣定型化契約應記載及不得記載事項」第16條共有部分（例如水電、消防設施等）規範進行點交，設施若在保固期間內，可由建商負責維修處理，若不在保固期間內，則可由建商協助找原廠商付費修繕。

外牆的修繕、管理、維護方面，消基會說明，依據「公寓大廈規約範本」第2條相關規定使用管理，也是設施若在保固期間內，可由建商負責維修處理，若不在保固期間內，則可由建商協助找原廠商付費修繕。

另外，若屬於個人專有產權部分，消基會說明，處理也是同上所述，至於保固期間，除依據上述定型化契約應記載及不得記載事項規定的保固期間外，消費者也可在購買時與建商協商爭取各項設施更優惠的保固年限。

消基會補充，上述個人專有產權部分，依據「預售屋買賣定型化契約應記載及不得記載事項」第17條保固期限及範圍，梁柱等結構部分負責保固15年，門窗等固定建材及設備負責保固1年，賣方並應於交屋時出具房屋保固服務紀錄卡予買方作為憑證；且前述期限經過後，買方仍得依民法及其他法律主張權利。

消基會房屋委員會委員林旺根強調，日本的「住宅品質確保法」明定（新建住宅）瑕疵擔保責任為20年，顯現日本政府保障消費者權益的用心，台灣同處多震地帶，建議比照修法採行，確保消費者生命財產安全。

另外，消基會提醒消費者，如果房屋還在施工期間，依「預售屋買賣定型化契約應記載及不得記載事項」第24條不可抗力因素處理，如因天災、地變、政府法令變更或不可抗力事由，致使契約房屋不能繼續興建時，雙方同意解約，解約時賣方應將所收價款按法定利息計算退還買方。

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