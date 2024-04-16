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錐麓古道震後「慘不忍睹」 太魯閣恐無限期休園？太管處回應了

中央社／ 花蓮縣16日電
錐麓古道鑿闢於陡峭山壁之中。圖／報系資料照片
錐麓古道鑿闢於陡峭山壁之中。圖／報系資料照片

0403花蓮強震後，太魯閣國家公園內滿目瘡痍，然而太管處澄清不會無限期休園，估最快3個月後，災損較不嚴重的長春祠、蘇花沿線的步道先開放，全園區將依區域修復，逐步開放。

太魯閣國家公園管理處副處長林忠杉今天告訴中央社記者，地震後，園區內台8線中橫公路沿途都是大小落石，受損非常嚴重，在公路局搶通中橫公路且餘震趨緩後，派員前往各步道勘災，包括小錐麓步道、砂卡礑步道、燕子口、九曲洞及白楊步道等都有嚴重災情。

林忠杉說，雖然國家公園內許多熱門步道災情嚴重，但不會如外傳「無限期休園」，而是逐步修整，分區域、依完工時程陸續開放，屆時會發布公開資訊公告，估計最快3個月後會從災損較不嚴重的長春祠、蘇花沿線的匯德、崇德步道先行開放。

園區內熱門的錐麓古道，經巡查人員勘察，發現古道麓一號橋遭大石擊中攔腰折斷，史蹟保存區被土石蓋覆，古道路面有大小零星的落石，較嚴重區域在2.4至2.5公里崩塌一帶，可以勉強步行至2.5公里大斷崖入口處，此區域已經拉起紅色警示繩作為警戒線。

錐麓古道大斷崖為太魯閣峽谷最壯麗的景觀，從巡查人員拍攝的畫面中見到的卻是「斷垣殘壁」景象，只能以「柔腸寸斷」、「慘不忍睹」形容，修復之路可說是一大考驗。

至於大同大禮步道，林忠杉指出，此區土石並不穩定，不建議遊客、山友前往，若當地居民有返鄉必要，仍希望能減少出入，且特別留意山區狀況再上山。

0403花蓮大地震 太魯閣國家公園 花蓮強震 錐麓古道

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