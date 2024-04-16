東華大學災情頻傳！強震波及圖書館「書架倒一片」 校內外齊支持
0403花蓮強震，國立東華大學理工學院、學生宿舍受損嚴重；圖書館書架也倒一片，在災難的陰霾中，來自校內外的溫暖援助和無私支持，校方感謝，期盼團結與溫暖能夠繼續傳遞。
國立東華大學今天發布訊息表示，強震後，圖書館嚴重受損，多名學生志工紛紛前來投入災後整理和復原工作。其中令人動容的是，不僅有在校的學生，還有多名老師、已退休職員和校友們，用實際行動彰顯學校大家庭的團結和溫情。
另外，有多名來自外地的校友也不辭震後旅途的艱辛，紛紛前來助陣，即使已經離開校園，卻依然心繫母校，不計回報地獻出自己的一份力量，這份情感令人感佩。
國家地震工程研究中心副主任姚昭智（成大建築系）、東海大學建築系教授陳格理也特地到花蓮探查，給予許多關於書庫加強防震的建議，還有許多熱情人士在社群媒體協助號召；平日合作的廠商也紛紛慰問甚至親自參與志工行列。
東華大學指出，圖書館在這場災難中雖受到重創，但是在大家共同努力下，將會更加堅強，盼這份團結與溫暖能夠繼續傳遞下去，並凝聚更多的力量重建家園。
▶▶▶花蓮大地震延伸閱讀
▪嘉義4月已9震非常罕見 專家：不排除大地震前兆、高鐵要留意
▪花蓮強震整理包／釀17死、餘震破800次 重大災情、災後理賠、專家示警一次看
▪保命必看！地震來時怎逃？躲哪最好？揭各種情境「逃生避難原則」
▪災損怎辦？ 9大稅捐減免方法一次看 綜所稅申請有2關鍵
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言