東華大學災情頻傳！強震波及圖書館「書架倒一片」 校內外齊支持

0403花蓮強震，國立東華大學理工學院、學生宿舍受損嚴重；圖書館書架也倒一片，在災難的陰霾中，來自校內外的溫暖援助和無私支持，校方感謝，期盼團結與溫暖能夠繼續傳遞。

國立東華大學今天發布訊息表示，強震後，圖書館嚴重受損，多名學生志工紛紛前來投入災後整理和復原工作。其中令人動容的是，不僅有在校的學生，還有多名老師、已退休職員和校友們，用實際行動彰顯學校大家庭的團結和溫情。

另外，有多名來自外地的校友也不辭震後旅途的艱辛，紛紛前來助陣，即使已經離開校園，卻依然心繫母校，不計回報地獻出自己的一份力量，這份情感令人感佩。

國家地震工程研究中心副主任姚昭智（成大建築系）、東海大學建築系教授陳格理也特地到花蓮探查，給予許多關於書庫加強防震的建議，還有許多熱情人士在社群媒體協助號召；平日合作的廠商也紛紛慰問甚至親自參與志工行列。

東華大學指出，圖書館在這場災難中雖受到重創，但是在大家共同努力下，將會更加堅強，盼這份團結與溫暖能夠繼續傳遞下去，並凝聚更多的力量重建家園。

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