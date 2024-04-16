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臺鹽賑災捐款100萬元 助花蓮復原重建

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導
臺鹽公司16日宣布捐款100萬元予衛福部轄下財團法人賑災基金會。照片／台鹽提供
臺鹽公司16日宣布捐款100萬元予衛福部轄下財團法人賑災基金會。照片／台鹽提供

403花蓮強震至今仍有失聯民眾亟待搜救，以及多處景點和建築坍方待修復，臺鹽公司16日宣布捐款100萬元予衛福部轄下財團法人賑災基金會，幫助當地災害援助、緊急醫療、收容安置、復原重建等四大救災項目，傳遞正向力量安定民心，為花蓮加油！

臺鹽代理董事長劉雅娟表示，花蓮地震重創當地經濟和生活，臺鹽透過實際行動捐款賑災，並攜全體同仁向前線救災救護人員致敬，一同守護花蓮恢復平安、重建希望。

0403花蓮大地震 花蓮強震

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