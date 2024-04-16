花蓮強震6縣市屋損 紅單51件

0403強震造成許多房屋毀損，內政部長林右昌昨赴立法院內政委員會，就「0403震災的災後救助、重建規畫及補助方式」專案報告並備詢。林右昌指出，太魯閣國家公園受損嚴重，初估復原經費約需10億元。對於國民黨團主張編列特別條例，他說，會先盤點所需經費，有不足才會考慮。

另外，為了協助受災居民後續重建，空中大學壽豐校區願提供校內6公頃的操場，作為組合屋建置場域；台積電慈善基金會賑災辦公室也進駐花蓮市清潔隊，受理民眾通報房屋修繕，以非黃紅單、中低收入戶、獨居長者優先。

林右昌表示，清查這次強震建物的災損情形，截至11日統計，花蓮、台北、桃園、新北、基隆及苗栗6地，總數已達1305件；國土署與國家地震中心合作成立專案辦公室，組成輔導團隊深入災區，加速協助民眾復原家園。

內政部報告也指出，經專業人員現地察看受損情形，已確認為紅單的有51件，確認為黃單的有92件，無須張貼危險標誌件數1172件，目前持續勘查中。

國民黨立院黨團總召傅崐萁表示，昨已正式提出「震災重建特別條例」草案，擬匡列150億元協助災民啟動善後作業。林右昌表示，須盤點整體重建、安置需求；行政院先前已提撥3億元供花蓮縣運用，未來檢視經費、捐款和公務預算後，如有不足，再考慮編列特別預算。

至於花蓮的災後重建，花蓮市長魏嘉彥表示，現有幾間廟宇可以輪流安置災民；台積電慈善基金會賑災辦公室也進駐花蓮市清潔隊，目前市區有400多件通報修繕。

本身校舍也受損的空中大學校長許立一說，校內有260餘間房間的宿舍大樓、餐飲大樓、休閒大樓等，會先開放給需要的人。只要經鑑定結構安全，初步修繕、設熱水系統、冷氣後，預計可容納100多戶、約700名災民，校內也有約6公頃操場，可以作為組合屋建置的場域。

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