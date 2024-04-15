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上午7時10分花蓮近海規模4.0地震 最大震度3級

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
中央氣象署發布第205號顯著有感地震報告。圖／中央氣象署提供
中央氣象署發布第205號顯著有感地震報告。圖／中央氣象署提供

中央氣象署發布第205號顯著有感地震報告，今天上午7時10分，在花蓮縣政府北北東方32.3公里，位於花蓮縣近海，發生芮氏規模4.0地震，地震深度12.4公里。

各地震度級：花蓮縣地區最大震度3級、宜蘭縣地區最大震度3級、南投縣地區最大震度1級、台中市地區最大震度1級。

4月3日上午7時58分左右規模7.2強震之後，持續有餘震。根據中央氣象署最新統計，主震加上有感餘震，截至今天上午6時17分，已經有889起地震。

4月3日上午7時58分左右規模7.2強震之後，持續有餘震。根據中央氣象署最新統計，主震加上有感餘震，截至今天上午6時17分，已經有889起地震。圖／中央氣象署提供
4月3日上午7時58分左右規模7.2強震之後，持續有餘震。根據中央氣象署最新統計，主震加上有感餘震，截至今天上午6時17分，已經有889起地震。圖／中央氣象署提供

0403花蓮大地震 花蓮強震

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