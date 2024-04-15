強震重創 花蓮觀光業盼補助

花蓮縣政府昨天召開「花蓮縣觀光產業災後紓困振興座談會」，有觀光業者說，希望比照6年前0206地震及疫情期間，振興觀光補助措施，稅務能減免；另有民宿業者盼快開放陸客來台觀光。縣長徐榛蔚也呼籲「0403大地震災後重建條例」盡快通過，幫助災民與業者。

花蓮縣觀光協會理事長陳義豐表示，希望政府比照2018年宜花東高屏國旅補助案，補助搭乘大眾運輸及鼓勵旅行社帶團客每人每晚補助等。建議協助企業2至3周內，取得紓困周轉金，提供足額擔保，金融單位協助消除退票註記，也盼比照疫情，銀行借貸給旅館業者勞工薪資貸款等。

陳義豐也說，地方災後重建經費拮据，也希望中央實質補貼花蓮旅館業者地價及房屋稅1年，並停止課徵營業稅、營所稅1年，還有希望政府帶頭，邀各縣市公家機關自強活動、觀摩參訪等，至花蓮旅遊加碼補助。

另外，由於蘇花公路只有小客車能通行，花蓮縣遊覽車客運商業同業公會理事長許兆麟說，希望交通部協調台鐵加開北花來回觀光專列車，並聯合船運、鐵路、公路採複合式運輸；也建議中央補貼，可免費使用交通船載遊覽車，往返蘇澳與花蓮，解決蘇花公路不能行駛大客車的問題。

立委傅崐萁表示，預計今天中午12時前會將「0403大地震災後重建條例」送立法院議事處，明天由程序委員會排入，希望比照921地震災後重建。

徐榛蔚指出，這次災損遠超0206震災，但募款不順利，期望「0403大地震災後重建條例」能迅速通過，才能獲得中央的一臂之力。

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