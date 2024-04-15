聽新聞
test
0:00 / 0:00

砂卡礑失聯新加坡夫妻仍未尋獲 搜救暫停

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導
太魯閣國家公園砂卡礑步道仍有新加坡夫妻失聯，家屬昨天在砂卡礑步道上的橋面辦招魂法會，縣長徐榛蔚（左一）慰問家屬。圖／花蓮縣政府提供
太魯閣國家公園砂卡礑步道仍有新加坡夫妻失聯，家屬昨天在砂卡礑步道上的橋面辦招魂法會，縣長徐榛蔚（左一）慰問家屬。圖／花蓮縣政府提供

花蓮強震至今失聯只剩下新加坡夫妻，家屬昨天強忍悲傷，在砂卡礑步道上的橋面舉辦招魂法會，家屬哭著喊夫妻名字，希望將魂魄帶回家中安息，場面哀戚。花蓮縣消防局表示，砂卡礑步道內仍有落石，考量搜救人員的安全，與家屬協議後，即日起暫停搜救行動。

本月3日早上，一對澳洲籍新加坡夫妻前往太魯閣園區遊玩，地震後失聯，根據監視器影像，2人搭乘觀光巴士在砂卡礑站下車，還有遊客在地震前疑似拍到他們身影。消防局搜救小組根據時間判斷，2人可能在砂卡礑步道約1.5公里處的五間屋附近。

縣長徐榛蔚昨天與民政處長明良臻、消防局長吳兆遠、消防局特搜大隊等人，參與家屬的招魂法會，同感萬分不捨及悲痛。徐慰問家屬，也請家屬保重，願罹難者安息、生者安心，更祈求神仙佛聖諸佛菩薩，幫助接引罹難者離苦得樂，場面哀戚。

花蓮縣消防局人員前天在砂卡礑步道搜救時，遇到大崩塌落石，趕緊跳入溪中避難。圖／花蓮縣消防局提供
花蓮縣消防局人員前天在砂卡礑步道搜救時，遇到大崩塌落石，趕緊跳入溪中避難。圖／花蓮縣消防局提供

震災到目前為止有17人死亡，新加坡夫妻疑似在砂卡礑步道遭土石活埋，特搜大隊人員近日與太魯閣當地義消、搜救犬積極搜索，但前天上午搜救人員通過2.2公里第二崩壁時，又遇到落石大崩塌，所幸全員跳入溪水中避難，全數平安。

消防局表示，近日因餘震不斷發生，砂卡礑步道內仍有多處土石陸續崩塌掉落，為顧及搜救人員生命之安全，目前災區不適宜進入搜尋，也與家屬協議後同意即日起暫停搜救行動，待災區內部無危險之虞，且有明確新事證發現後，再啟動搜救行動。

另外，天王星大樓昨天已拆到4樓，花蓮縣府建設處水利科長張世佳說，天王星大樓整體剩下4分之1，由於樓層沒有那麼高，昨天移除花崗街方向的鋼構支撐，採左右往中間方式拆除，預計17、18日可以拆完，工程進度在預期內。大樓裡疑似還有2隻貓，工作人員拆除期間會持續留意貓的動向。

至於拆大樓時，有傷及後方的日式建築，建設處表示，大樓拆除都有保護措施，波及周邊損失部分，會用善款給予相關補償。

0403花蓮大地震 太魯閣 崩塌 搜救犬 新加坡 日式建築 監視器 花蓮強震

延伸閱讀

星國夫婦失聯 砂卡礑落石不斷 搜救今起全面暫停

新加坡夫妻遊太魯閣失聯12天 家屬悲傷招魂盼2人回家

天王星大樓拆除續留意貓咪 砂卡礑搜救因落石暫停

花蓮強震天王星大樓拆到5樓 仍有2隻貓1隻雞受困

相關新聞

砂卡礑失聯新加坡夫妻仍未尋獲 搜救暫停

花蓮強震至今失聯只剩下新加坡夫妻，家屬昨天強忍悲傷，在砂卡礑步道上的橋面舉辦招魂法會，家屬哭著喊夫妻名字，希望將魂魄帶回...

晚間10:37東部海域地震規模4.1 最大震度宜蘭3級

根據中央氣象署最新資訊，今天晚間10時37分發生芮氏規模4.1地震，地震深度10公里，震央位於花蓮縣政府東北方50.7公...

花蓮強震未釀全國大停電 台電代理董座曾文生：與能源轉型有關

4月3日花蓮強震，台灣沒有發生全國性大停電，經濟部次長、台電代理董事長曾文生表示，除是921地震殷鑑，台電進行輸電鐵塔強...

影／大清水隧道口斷橋 靠舊橋單線、三時段通行

蘇花安改善路段的第三段工程「和仁－崇德」北起自蘇花改中仁隧道南口，南至花蓮縣秀林鄉崇德村，路段全長約15.1公里。其起點...

花蓮這家受災戶牛排館損失慘…仍送上百和牛餐盒 救災兄弟喊讚

花蓮這家牛排館真有人情味，自己是0403地震受災戶，餐廳裝潢、電器遭毀，但老闆運用店裡高級食材，連續三天分送近百個和牛餐...

大清水隧道口斷橋 靠舊橋單線、三時段通行

蘇花安改善路段的第三段工程「和仁－崇德」北起自蘇花改中仁隧道南口，南至花蓮縣秀林鄉崇德村，路段全長約15.1公里。其起點...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。