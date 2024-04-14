砂卡礑再崩塌 救難員跳溪避難

花蓮地震救援任務昨天尋獲中和礦場蕭姓司機遺體，只剩下新加坡夫妻依然失聯，救難人員在砂卡礑步道2.2公里處崩壁搜救時，一度遇到大崩塌，緊急跳溪水躲避，幸好全數平安。

花蓮震災截至昨天共有16人死亡，蕭姓司機及新加坡夫妻共3人失聯。花蓮縣消防局昨天出動警義消、特搜大隊，連同礦場人員共19人，分乘2部沙灘越野車及2部吉普車，到礦場第5平台的目標熱區配合2輛怪手開挖，上午11時45分發現蕭姓司機遺體，打包後，下午2時39分運抵市立殯儀館。

疑似在砂卡礑步道的新加坡夫妻，搜尋任務持續，上午10時30分搜救隊通過2.2公里第二崩壁時又遇落石，緊急時刻全員跳入溪水中躲避，逃過一劫；但因落石持續，考量人員安全，暫時停止任務，今天再繼續搜救。

天王星大樓持續拆除，昨天中午1隻小橘貓在頂層現蹤，土木技師確認結構安全後，2名工程人員搭乘高空作業車徒步走入滿是瓦礫的工區，抱出受到驚嚇的貓咪送醫，還被咬了一口，貓咪稍虛弱但生命跡象穩定，經親友確認，就是罹難康老師的愛貓。不久現場又有一隻貓「Oni」現身，飼主也帶著貓籠趕到，不過「Oni」又躲起來。

一隻橘貓現身天王星大樓頂層，里長從外觀特徵，認為和康老師愛貓高度相似。圖／民眾提供 工程人員乘坐高空作業車，在天王星廢大樓救下小橘貓。記者王燕華／攝影

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