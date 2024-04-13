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立陶宛捐5萬歐元助花蓮 外交部：合作互助貢獻社會

中央社／ 台北13日電

立陶宛宣布捐贈5萬歐元協助花蓮震災重建工作，外交部今天表達誠摯感謝，並指出台立雙方不僅是理念相近的堅實盟友，亦是合作互助共同貢獻國際社會的良善夥伴，將持續攜手合作，一起為堅守民主價值奮鬥而努力。

外交部下午發布新聞稿表示，立陶宛外交部於當地時間12日晚間宣布，捐贈5萬歐元協助台灣花蓮震災重建工作；立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）則透過新聞稿與X平台貼文表示，立陶宛對台灣震後重建的捐助，是展現立國與台灣人民間的團結精神。

外交部說，對於立國展現對台灣的關懷，並慷慨解囊協助花蓮震災重建，表達誠摯感謝。

外交部指出，藍斯柏吉斯及立陶宛國會議長希米利特（Viktorija Čmilytė-Nielsen）等政要，於花蓮震災發生後，隨即透過社群媒體發文或簡訊等方式關心台灣災情，並表達提供協助的意願。

外交部說，藍斯柏吉斯於宣布捐贈時也表示，近年立台在許多領域推動合作，其中包括國際發展合作，台灣參與立陶宛推動的烏克蘭重建工作有重要貢獻。

外交部表示，台立雙方不僅是理念相近的堅實盟友，也是合作互助共同貢獻國際社會的良善夥伴，台立合作協助烏克蘭重建遭戰火破壞的校園，包括烏克蘭伊爾平（Irpin）市魯塔（Rūta）幼兒園、基輔州博羅江卡（Borodianka）鎮中學等均已完工啟用；台立將持續攜手合作，一起為堅守民主價值奮鬥而努力，持續成為國際社會中的良善力量。

0403花蓮大地震 外交部 立陶宛 花蓮強震

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