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完工不到5年…新北某大樓強震後詳細檢查 電梯鋼索照片嚇壞住戶

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照片為聚傳媒記者陳冠宇翻攝
照片為聚傳媒記者陳冠宇翻攝

【聚傳媒特約記者陳冠宇報導】花蓮0403地震至今已經超過一個星期，不過陸續還有災情傳出，新北市有一棟完工不到五年的大樓，在地震後仔細檢查電梯，竟發現鋼索出現裂損。

這棟高樓層大樓住戶表示，地震當時電梯就停止運作，後來有找電梯公司來檢查，當時電梯公司建議其中一部電梯要再做進一步檢查，一直沒有開放使用，造成不便不免引起住戶抱怨，認為應該沒有這麼嚴重。

不過最近詳細檢查的結果出來，發現總共六股鋼索，其中有一股鋼索已經出現明顯裂損，還有一股鋼索也有部分損害。

根據規定，只要電梯鋼索的直徑減少超過原鋼索直徑百分之七，就必須更換。初步估計，維修費用至少五十萬。

由於大樓的電梯使用不到五年，鋼索為什麼在一次地震之後就出現這麼明顯的裂損？電梯公司也表示不知原因。電梯住戶表示，還好有認真檢查發現問題，不然萬一住戶在搭乘時出現狀況，那就更嚴重了。

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0403花蓮大地震 住戶 花蓮強震 電梯

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