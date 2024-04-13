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花蓮震災台灣省城隍廟捐千萬 蔣萬安出席見證義舉

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
在台北市長蔣萬安、台北市議員郭昭巖、徐立信、吳志剛、應曉薇、台北市政府陳永德局長、吳美玟里長及全國城隍廟聯誼會總會長詹鈴權的陪同下，台灣省城隍廟董事長蕭中川及全體董監事捐款1000萬元給花蓮縣0403專戶。國民黨立委傅崐萁表示謝謝蔣萬安大愛。圖／傅崐萁辦公室
在台北市長蔣萬安、台北市議員郭昭巖、徐立信、吳志剛、應曉薇、台北市政府陳永德局長、吳美玟里長及全國城隍廟聯誼會總會長詹鈴權的陪同下，台灣省城隍廟董事長蕭中川及全體董監事捐款1000萬元給花蓮縣0403專戶。國民黨立委傅崐萁表示謝謝蔣萬安大愛。圖／傅崐萁辦公室

日前發生花蓮大地震造成當地災情，國民黨立委傅崐萁辦公室今日表示，台灣省城隍廟董事長蕭中川今天代表各界，捐款1000萬元給花蓮縣政府救助0403地震災民，由傅崐萁代表接受並致贈感謝狀，感恩全國人民關心花蓮災情，包括太魯閣及數十棟危樓重建，都急待政府伸出援手，數千位災民安置問題，組合屋需求更是迫在眉睫。

傅崐萁辦公室表示，在台北市長蔣萬安、台北市議員郭昭巖、徐立信、吳志剛、應曉薇、台北市政府陳永德局長、吳美玟里長及全國城隍廟聯誼會總會長詹鈴權的陪同下，蕭中川董事長及全體董監事捐款1000萬元給花蓮縣0403專戶。蔣萬安說同島一心、同島一命，第一時間就打電話給花蓮縣長徐榛蔚及傅崐萁，並派特搜隊到花蓮救災，傅崐萁對蔣萬安的大愛表示由衷感謝。

傅崐萁表示，過去20幾年來，他常常祭拜城隍爺，今天也算是回娘家。感謝城隍廟號召各界善心人士，捐款賑災關心花蓮災民。

傅崐萁說，花蓮災情慘重，現在紅黃單需要洞遷戶數已近1500戶，數千人無家可歸急需安置，兩、三年內共計十餘棟大樓的改建，更是漫漫長路，組合屋有絕對必要性。另外東華大學災後重建需20幾億元，太魯閣整建也需數十億元預算，否則面臨封園困境。

花蓮面對百年大震嚴重災情，傅崐萁除再三感謝各界捐助，也期盼更多人存好心做好事說好話，共同關心災民，重建美好家園。

0403花蓮大地震 傅崐萁 城隍廟 花蓮強震 蔣萬安

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