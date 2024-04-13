東華大學1/3宿舍震災受損 擬採混成式教學
0403花蓮強震，國立東華大學理工學院、學生宿舍受損嚴重，經建築師評估，宿舍最快要9月才能部分恢復。校方傾向遠距與實體教學融合的「混成式教學」，將與學生充分溝通。
花蓮縣3日上午發生芮氏規模7.2地震，東華大學理工學院一館D棟因地震起火災燒毀，經建築師勘查判定結構受損嚴重，將採異地重建，震後全校採遠距教學至26日。
東華大學校長徐輝明接受中央社記者採訪指出，除了理工學院受損，學生宿舍也災情慘重，約1700床受損，佔宿舍床位近1/3。經結構師評估後發現宿舍管線、熱水供應系統及空調都損壞，最快9月才能部分恢復「災情比想像中更嚴重。」
徐輝明說，若學生有住宿需求可協調其他棟宿舍床位，考量師生安全，學校傾向「混成式教學」，讓學生依狀況選擇實體上課或遠距教學，全校學生人數1萬多人，目前正與學生討論中。
徐輝明強調，任何變動都會充分與師生溝通、討論後決定，希望能兼顧師生安全與權益；至於畢業典禮，不受影響會如期舉行。
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