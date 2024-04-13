花蓮港災損嚴重 已有國際郵輪改道

花蓮強震造成嚴重災情，花蓮港也有多處災損，台灣港務公司花蓮分公司預估修繕需6個月、耗資4.95億元，將影響5艘次國際郵輪、1萬3600人次旅客，若因缺工拖延工期，年底前會擴大影響9艘次、2萬2100人次。

交通部長王國材昨在台中表示，現在花蓮交通最重要是「蘇花公路安全提升計畫（蘇花安）」，也就是過去蘇花改做了三個路段，還有三段沒做，接下來要建設蘇花安，讓整條蘇花公路變得安全，目前在做綜合規畫和環評，預計2032年完工。

花蓮港此次受地震影響，災損嚴重，包括外港22-25碼頭嚴重凸起、23碼頭後線臨碼頭凸起及凹陷；18號碼頭有油氣疑似油管破裂；20號、21號碼頭輸送架下方碼頭破裂；西堤道路破損等。

港務公司花蓮分公司業務處長蘇惠雄表示，花蓮港碼頭修復估要6個月，但目前缺工嚴重，若工期延宕到年底，預估會影響9艘次郵輪、2萬2100人次。

他表示，雖然目前碼頭仍可正常停泊，這些郵輪也還未取消，但旅客來花蓮多是為了走訪太魯閣，這段時間若攬客受影響，旅行社就會調整行程。例如4月10日一艘伊莉莎白女王號原先預計首日停靠基隆港，第二天停靠花蓮港，第三天前往日本石垣島，但受花蓮地震影響，改為連2天停靠基隆港，取消前往花蓮。

蘇花公路路廊未納入蘇花改的三個路段分別是東澳至南澳段、和平至和中段、和仁至崇德段，線型標準低，仍易落石、災損阻斷，交部規畫蘇花安計畫改善。

王國材表示，蘇花改還沒做的三個路段現在都造成問題，包括被巨石擊毀的下清水橋、日前被台鐵列車擦撞的落石等，都在尚未執行的蘇花安路段。

至於中橫公路復建難題，王國材說，地震造成台8線中橫公路東段崩塌，目前可以通，但邊坡處理需要時間，短期在戒護下讓車輛通行，中長期部分再做規畫。

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