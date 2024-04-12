花蓮強震農損及設施損失 累計近8200萬元

4月3日花蓮強震，農業部更新農損統計，截至今天傍晚5時止，農業產物、民間設施及公共設施累計損失新台幣8196萬元，主要都來自花蓮縣。

農業部統計，「農產損失」累計損失4.3萬元，農作物被害面積1.3公頃，主要受損作物為竹筍及木耳。畜產損失累計5萬元，主要是豬隻損失。

「民間設施損失」累計4623萬元。包含花蓮縣農田流失1公頃損失100萬元、花蓮縣的畜禽設施半倒損失86萬元，以及花蓮縣定置漁網、漁具等漁業設施損失4437萬元。

「公共設施損失」累計3564萬元。包含花蓮漁港內道路路面、景觀眺望台受損及新港漁港上架場東側防波堤斷裂、東側碼頭等漁業設施受損，累計損失1543萬元。

以及中興大學實驗林管理處森林育樂設備及台大實驗林管理處辦公廳舍等林業設備受損，累計損失21萬元。

還有花蓮縣壽豐鄉、豐濱鄉及秀林鄉農路及水土保持工程等水土保持設施受損，累計損失2000萬元。

另外，農業部指出，已公告辦理現金救助及低利貸款地區及項目，可至官網公告專區查閱。

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