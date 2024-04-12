天王星拚漏夜拆到5樓 中和礦場重機具抵達熱區明天開挖
花蓮強震仍有3人失聯，砂卡礑步道搜救隊伍遇落石暫停搜救，中和礦場重機具已抵達搜索熱區，預計明天可開挖，尋找失聯蕭姓司機。
4月3日花蓮強震，新加坡夫妻在砂卡礑步道失聯，搜救人員連日搜索未果，已鎖定2.2公里處第二崩壁為搜索熱區，不過今天下午遇落石，搜救人員及搜救犬Fancy及時躲在大石頭後方閃避。
花蓮消防局第一大隊副大隊長温宗豪說，目前已將熱區縮小為2.2公里處第二大崩壁至2.4公里處瀑布區，若大崩壁持續落石，會評估其他搜索方式。
秀林鄉和仁礦區中和礦場有1名蕭姓司機失聯，花蓮縣消防局和仁分隊長廣文賢說，依異味及蒼蠅盤旋處，已鎖定礦場第5層為搜索熱區，重機械抵達後可開挖。
廣文賢說，原訂今天中午抵達，推進途中遇落石襲擊，負責整平路面的怪手遭擊中，不影響搜救進度，下午近3時2台怪手都已抵達熱區。因坍塌處約60公尺寬，預計明天出動搜救犬及影像探測器搜救鎖定位置後，由重機具開挖。
至於天王星拆除進度，花蓮縣政府建設處水利科長張世佳下午受訪指出，今天將漏夜拆除，目標將拆到第5層，拆除過程會撿拾住戶物件交由警方列冊記錄，提供住戶認領。
▶▶▶花蓮大地震延伸閱讀
▪嘉義4月已9震非常罕見 專家：不排除大地震前兆、高鐵要留意
▪花蓮強震整理包／釀16死、餘震破800次 重大災情、災後理賠、專家示警一次看
▪保命必看！地震來時怎逃？躲哪最好？揭各種情境「逃生避難原則」
▪災損怎辦？ 9大稅捐減免方法一次看 綜所稅申請有2關鍵
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言