遙控誘捕籠出動！天王星留樓梯給貓雞逃生 人工撿回住戶相冊、金飾

花蓮天王星大樓持續拆除，有住戶掛念家中物品，期待能被尋獲，警方說，金飾、相冊等有紀念價值撿回最多。另外，工程保留樓梯讓貓咪逃生，愛貓人士在周圍架設遙控誘捕籠。

天王星大樓為9層樓建物，共有70多戶，3日強震發生住戶趕忙逃生，大樓傾倒後無法再進屋收拾，花蓮警分局在拆除現場設置「拾得物收集站」，開放住戶登記想找回的物件。

花蓮警分局偵查隊指出，工程人員拆除過程中，會將土石推下樓，人工巡視撿拾具紀念性、還可使用的物件，以相冊、文件等為最大宗，統一帶回登記列冊，未來會有統一開放認領。

花蓮警分局偵查隊表示，目前登記類別以相冊、金飾等具紀念性物件為最大宗，住戶若能提供持有證明，如照片或清楚描述外觀或者包裝，都可以加速辨認。

另外，大樓拆除過程受到外界注目受困貓咪及雞，拆除工程保留一處樓梯，讓貓咪等寵物可以逃離，有愛貓人士從屏東來到現場，在一樓放置2個科技誘捕籠，放置貓罐頭跟監視器，貓咪跑進籠子後，就可遙控籠子關上門。

愛貓人士說，救貓跟拆除工程要並行，就算把誘捕籠吊上樓，也受限空間及訊號難以發揮作用，不想影響工程進行，大家的初衷都是救貓，這時候更應該心平氣和、同心協力。

花蓮天王星大樓持續拆除，有住戶掛念家中物品，期待能被尋獲，警方說，金飾、相冊等有紀念價值撿回最多。中央社

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