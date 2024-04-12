尋震災失聯3人 鎖定熱區今開挖

花蓮大地震仍有和仁礦區蕭姓司機及星國夫婦三人失聯，新加坡夫妻家屬昨趕抵花蓮，希望搜尋砂卡礑步道二公里後瀑布和第二崩壁一帶；救難人員也設法挺進中和礦場搜尋蕭姓司機，搜救隊已聞到異味、看到蒼蠅，鎖定可能熱區，今天重機具到位即可開挖。

澳洲籍新加坡夫妻Sim Hwee Kok（沈惠國）和Neo Siew Choo（梁秀珠）遊砂卡礑步道失聯，家屬昨天到前進指揮所與救難人員釐清部分事證，也提供搜救方向；家屬認為兩人地震時也可能在步道二點八公里處的砂卡礑瀑布賞景，希望搜救人員查看。

花蓮縣消防局第一大隊副大隊長溫宗豪說，根據遊客提供地震前廿六分鐘、七點卅二分拍到的影片，新加坡夫妻當時可能在○點五公里處大崩壁，若兩人往前或後移動，研判可能是在○點五公里處至一點八公里處大水管間，連日來加派搜救人、犬搜索。

同樣失聯的蕭姓司機疑似受困中和礦場，搜救人員連日努力挺進救援，都因山崩破壞道路受阻，昨天持續出動十三人、三台怪手前往熱區搜尋。

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