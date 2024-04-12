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403大地震梨山震災 中市議員憂馬拉松賽、台8線復建
403大地震台中市梨山道路、民宅受損嚴重，市議員古秀英昨天質詢，梨山暌違13年，預定舉辦梨山馬拉松國際賽，原本旅宿全滿，現在全泡湯。台8線谷關至德基段復建可行性研究，將進入綜合規畫階段，居民更擔心計畫生變。
台中市政府表示，農業局在震災後，已經協助農民、居民重建水塔、農業道路，並爭取農產品受損補助。至於中橫谷關至德基段復建，需等行政院完成評估後，再提出應變措施。
古秀英昨天質詢時多次哽咽，她說，大梨山國際馬拉松隔了13年，今年再度舉行，居民與餐飲、旅宿業者預約全滿，地方也動起來，原訂4月27日舉辦的馬拉松賽，卻遇上震災騎虎難下，這段期間業者和居民付出的心血可能付諸流水。
24年前921大地震，中橫公路受損交通中斷，2004年7月初谷關到德基段原要全線通車，卻發生七二水災多處路段全毀。今年2月，行政院通過台8線谷關至德基段復建可行性評估，即將進入綜合規畫階段，評估2025年地質進入穩定期，沒想到403大地震受損，居民擔心計畫生變。
古秀英說，大梨山地區災後70多個水塔破裂，民宅、農路龜裂，餘震不斷居民不太敢走中橫便道，得繞合歡山到梨山，多花5個多小時。她肯定農業局在第一時間協助農民、居民重建水塔、道路等，也呼籲衛生局關照居民的身心，加強輔導。
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