震後建物諮詢暴增 新北揭補強解方

花蓮強震後各地有感，新北市不少住戶發現家裡牆面出現裂縫、外牆磁磚剝落，新北都更處長林炳勳說，近期詢問人數比地震前暴增2至3倍，不過民眾多詢問建物結構能否補強，屋齡15年以上建物可申請整建維護方案，每案可補助上限1200萬至1500萬。

林炳勳指出，新北有5個社區被貼紅單，代表建築物主要結構如梁、柱、板、牆已損害有安全顧慮或基礎已不穩固，另有9個社區非主要結構有掉落傾倒疑慮貼黃單，地震後紅黃單社區的住戶曾打來詢問能否補強。

林說，在補強部分，民眾可透過整建維護方案，建物位於新北都市計畫區域內，屋齡達15年以上的合法住宅用建物，申請立面修繕，可每案總工程經費50%、上限1200萬；若位於示範區住宅，申請耐震補強，補助每案總工程經費75%、上限1500萬。

基隆明德等3棟大樓震後鋼筋裸露、龜裂，住戶盼拆遷改建。記者游明煌／攝影

此外，工務局也啟動6大專業公會災後建築物緊急評估，只要建築物發現任何結構上安全疑慮，皆可洽詢。

至於危險建築物重建，都更處指出，市府全額補助海砂屋鑑定，並降低同意比率門檻，讓住戶順利跨出都更第一步。比如新莊中港路中美公寓，2幢建物共計55戶深受海砂屋困擾十幾年，後續經新北住都中心協助社區組成管委會完成鑑定、自行招商後，今年4月3日開始公開展覽程序。

另基隆市中心蓋在旭川河上方的明德、親民、至善三棟大樓，位愛一路已有44年歷史，老舊建築物都連接在一起，這次花蓮強震後，連結通道受損出現鋼筋裸露、位移裂縫，還有2樓梁柱有大裂痕，當地3里長陳情，擔心有安全疑慮，盼速改建。議長童子瑋說，市府應立即介入，評估拆遷補償的可能性。市府表示，結構是否安全將待鑑定報告。

結構技師張眾佳說，檢視後發現有很多鋼筋外露、水泥剝落，伸縮縫也沒設置，是否能抵抗下一次地震，要等後續鑑定報告出來，才能判定要補強或拆除的動作。

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