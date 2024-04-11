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中央大學透過衛星遙測 協助花蓮地震調查與救災

中央社／ 台北11日電

花蓮地震後，中央大學第一時間啟動緊急衛星影像接收處理機制，提供高解析度影像，協助災害調查分析、救災決策等。

中央大學今天發布新聞稿，花蓮縣於本月3日發生芮氏規模7.2地震後，太空及遙測研究中心緊急動員。當天上午10時30分左右，就有超高解析力Pleiades-1A衛星飛越台灣上空，針對東海岸區域拍攝多幅影像，研究團隊迅速處理衛星影像訊號，將處理完成的衛星影像提供給國家災害防救科技中心。

太空及遙測研究中心資源衛星接收站主持人蔡富安表示，分析影像發現除市區房屋受損傾斜外，太魯閣國家公園周邊山區有大量土石崩塌區域，並堵塞部分河道造成堰塞湖。這些影像拍攝時間距災害發生僅約2.5小時，還可看到土石崩落造成的大量揚塵。

中央大學後續也協調歐盟、日本相關單位及衛星業者進行衛星拍攝排程，持續拍攝災區光學及雷達衛星影像。目前分析結果顯示，地震後花蓮沿海有顯著的地表抬升變形，例如米崙斷層東側沿衛星視角方向最大變形量約30公分，嶺頂斷層東側變形量約15公分，可供後續研究分析。

中央大學指出，太遙中心自主研發的多元衛星影像處理系統，可在接收衛星影像後1到2個小時內，完成嚴密幾何校正，產製具高精度地理定位的正射衛星影像與其他加值產品，未來將持續協助相關研究及災害防救工作。

0403花蓮大地震 中央大學 花蓮強震

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