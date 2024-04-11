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北市南機場公寓樓梯震損 擬用災準金

聯合報／ 記者楊正海洪子凱／台北報導
台北市長蔣萬安日前前往南機場整宅視察地震災損狀況。圖/引用自蔣萬安臉書
台北市長蔣萬安日前前往南機場整宅視察地震災損狀況。圖/引用自蔣萬安臉書

0403地震造成北市60年歷史的南機場公寓許多住家門框變形、磚塊剝落，其中48個獨立旋轉樓梯受損，引發居民恐慌。議員盼用災準金來修復，市長蔣萬安昨承諾，2周內會請專業技師檢視48個樓梯，必要時會用災準金支應。

位於中華路的南機場老舊公寓地震發生後，許多住家門框因受到劇烈搖晃而變形，家門無法開啟，還有樓梯斷裂、磚塊嚴重掉落，居民恐慌，其中南機場公寓有48個獨立旋轉樓梯，和住家銜接，許多銜接處發生斷裂。

議員郭昭巖昨質詢指出，前天市府舉辦公辦都更說明會，這是她推動南機場公辦都更十餘年以來，第一次見到現場居民參加如此踴躍，且有超過將近8成的住戶是非常期盼盡快都更，可見居民相當擔心居住安全。同時也發現307-307巷也仍有居民因房子毀損，樓梯有嚴重公安至今仍暫時依親不敢回家，連311巷也有部分居民因屋損嚴重，居民不敢回家居住。

郭昭巖質詢指出，希望最晚2周內用災準金，編列南機場整宅48個樓梯的緊急修繕經費，並請建管處再次邀集三大技師公會就樓梯研議如何緊急修復、發包。

蔣萬安說，地震發生後他有和議員到現場了解，48個樓梯的確有些受損，會請專業技師再去檢視受損，到底有沒有影響到結構；4月6日技師評估，只有水泥塊剝落，並不完全影響結構，但會全面再檢視一次，安全最重要。

另外新北環狀線受地震影響鋼箱梁位移，社民黨議員苗博雅指出，當天花蓮大地震北市震度是5級弱，造成鋼樑錯位是正常的嗎？當初是北市捷運局蓋的環狀線，「有無人謀不臧應該都要查清楚」。

蔣萬安說，當初施作是符合規範，為何會錯位會請第三方公正單位鑑定，是否有人謀不臧也會全面來清查。

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