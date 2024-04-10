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單日移出5遺體…花蓮地震已釀16死1155傷3失聯

中央社／ 台北10日電
花蓮地震經過8天搜救，今尋獲游家5位罹難者遺體。晚間6時30分左右，游家兒子送到花蓮市立殯儀館。聯合報記者王思慧／攝影
花蓮地震經過8天搜救，今尋獲游家5位罹難者遺體。晚間6時30分左右，游家兒子送到花蓮市立殯儀館。聯合報記者王思慧／攝影

花蓮地震搜救失聯6人今天有新進展，於砂卡礑步道尋獲3具遺體，連同日前發現的2具遺體先後運出；根據中央災害應變中心統計至今天晚間6時，花蓮地震已釀16死、3失聯。

中央災害應變中心下午進行花蓮地震第21次工作會報暨情資研判會議，消防署表示，這次地震共造成全國災情2869件，已知16死、1155傷、37留守、3失聯。

消防署指出，今天搜尋原先失聯6人工作有新進度，在砂卡礑步道找到3具遺體，已協助脫困並送花蓮市立殯儀館，也就是說失聯的1家5口已全數尋獲；另外，澳洲籍的新加坡夫妻尚無新發現；和仁礦區中和礦場因巨石擋道，將使用炸藥開通道路，持續搜尋1名失聯者。

相關死亡名單為，台8線183K刷坡工程人員遭落石砸中；台8線181.5K有駕駛遭落石砸到；花蓮縣得卡倫步道有3名登山客遭落石砸中；欣欣和仁礦區、大清水休憩區（台9線161.3K）和台9線160.7K處分別有1男子遭落石砸中或掩埋；花蓮天王星大樓傾倒造成1名女住戶身亡；小錐麓步道1人遭土石砸中、掩埋；砂卡礑步道6人遭土石砸中且掩埋。

水電方面，經濟部指出，全國仍有43戶停電，均非民生用電，主要都是隧道照明設備，將待落石清除後進場搶修；天然氣還有北市57戶停氣，將配合用戶確認施工時間；基地台還有29處故障，預計明天完成修復。

副指揮官、消防署副署長馮俊益裁示，震災工作已進入復原重建階段，感謝災區前線人員辛勞搶救，若有人身心狀況受影響者，有諮商所可提供協助，相關費用由消防署負擔，中央災變中心今晚6時起也恢復常規應變機制。

0403花蓮大地震 花蓮強震

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