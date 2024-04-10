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花蓮強震引憂心！不只山腳斷層 研究報告曝「五斷層貫穿北台灣」

聚傳媒／ 聚傳媒特約記者陳冠宇報導
圖片為經濟部地質調查及礦業管理中心官網報告截圖
圖片為經濟部地質調查及礦業管理中心官網報告截圖

花蓮大地震之後餘震不斷，引發外界擔心台灣的幾個大斷層會不會有什麼風險。其中，貫穿北台灣的山腳斷層最被關注。然而，根據研究，貫穿北台灣的其實有五大斷層，不只是山腳斷層而已。

日治時期地質學者丹桂之助在西元1939年發現有一個大斷層，位置是現在的林口台地以南，從樹林往北，經過新莊、泰山、五股、北投、金山，一直延伸到海外，丹桂之助將其命名為山腳斷層，他推測是林口台地東南方的上盤整個下陷，成為現在的台北盆地。

已經退休的前氣象局地震中心主任陳國昌在2022年曾經指出，台灣發生大地震的機率在當時看起來不大，但是山腳斷層如果發生大地震，那個情況會非常難以想像，就是台北盆地會有一大塊地區再度陷落。

經濟部地質調查及礦業管理中心2024年1月19日在官網公開，由林啓文署名的研究報告指出，其實貫穿北台灣的不只有一條山腳斷層，而且總共有五大斷層，除了山腳斷層之外，鄰近的地質構造還有新莊斷層、成子寮斷層等，幾乎都呈現並行的走勢。這份研究報告的資料收集截止日期，是2023年12月29日。

曾任新聞媒體副總編輯的林紳旭也在臉書點名指出：五股的房子不能買！他說經歷過921大地震的人，就會明白在斷層帶附近300公尺內的房子絕對不能買，因為房子不是半倒就是全倒。林紳旭特別擔心五股重劃區（洲子洋重劃區）的一堆新屋。

貫穿北台灣的五大斷層，到底有什麼風險？從內政部針對山腳斷層等高風險地段進行的大地震消防救災方案，或許可以窺見一些端倪，根據模擬，倒塌的房屋數量相當驚人，令人怵目驚心，相關方案的完整報告，可以在內政部官網看到。

聚傳媒

0403花蓮大地震 921大地震 斷層帶 氣象局 花蓮強震

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