新進度！砂卡礑再發現第3、4具遺體 「相擁深埋」土石堆下3至5公尺

花蓮3日強震，太魯閣砂卡礑步道成為重災區，今天現場陸續移出日前發現兩具遺體後，又在遺體旁找到兩具相擁的遺體，並發現一個雙肩後背包，但背包內並沒有證件。經比對照片，懷疑就是游姓妻子當天出遊時所背的包包，救難人員從兩具屍體堆疊相擁狀況，不排除是游妻和她的小女兒，第3具遺體已在下午3時50分打包，第4具遺體已在下午4時21分脫困，但因屍身腫脹，身形、面容無法辨識，還須進一步指認或比對DNA才能確認身分。

今天上午11時45分，第一具遺體被挖出，因嚴重腐爛，無法辨識身分；下午近3時，埋得較深的第二具遺體也挖出，初判是男性，兩具遺體都打包後送到花蓮市立殯儀館，檢方已採DNA比對身分。

下午3時許，現場搜救人員又在第一具遺體發現處的下方土石堆，發現第3具及第4具遺體，呈現擁抱姿勢，深度約3到5公尺，正嘗試挖開土石，將人移出。

搜救人員今天在第三具遺體身上發現背包，與游妻當天出遊的背包十分相似。記者王燕華／翻攝

商品推薦

udn討論區

INP: