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搜索5失聯 兵分三路挺進砂卡礑

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導
花蓮縣消防局特搜大隊昨天派三組人挺進砂卡礑步道災區，怪手持續開挖，剩最後50公尺就可接觸到尋獲的兩具遺體。圖／民眾提供
花蓮縣消防局特搜大隊昨天派三組人挺進砂卡礑步道災區，怪手持續開挖，剩最後50公尺就可接觸到尋獲的兩具遺體。圖／民眾提供

花蓮強震造成十三死，搜救人員昨繼續搶救五名受困者，兵分三路再挺進砂卡礑步道，怪手持續開挖，僅剩最後五十公尺就可接觸到尋獲的兩具遺體，但其他人仍待尋。昨有德籍遊客提供失聯的新加坡夫妻最後身影，花蓮消防局根據腳程推算，今將距步道入口約○點五公里處鎖定為搜索熱區。

失聯的游姓男子一家五口，游男和大女兒遺體已尋獲，仍被壓在步道巨石下，尚有妻子及兩名兒女失聯。

星國夫妻Sim Hwee Kok（譯名：沈惠國）和Neo Siew Choo（梁秀珠）三日搭觀光巴士赴太魯閣遊，兩人於地震前在砂卡礑站下車，震後失聯。

杜姓雞農在三間屋養雞，因擔心雞隻沒飯吃，他走了二小時上山餵雞，在五間屋後面的大水管處聞到異味，不知道是受困者還是動物的遺體，昨向警消報案。

一名司機表示，他地震當天載德國遊客到砂卡礑步道，德籍遊客在五間屋前的山蘇園疑似拍到新加坡夫妻，時間在七時卅二分至七時卅五分之間，新加坡夫妻的位置應是在○點八公里至一點一公里之間，二人很可能還沒有走到五間屋，建議搜救人員在該區找人。

花蓮特搜大隊搜救組長王韋竣指出，新加坡夫妻最後的身影在當天七時卅二分被其他遊客拍到，位置在○點五公里處大崩壁的尾巴，依照一般人腳程，廿六分鐘後推估最遠可能走到大水管的位置。 不過從崩壁到大水管這段路程，基本上是完好無損，沒有坍方，因此預計把搜索熱區鎖定在○點五公里處。

一組搜救人員昨開重機具前進○點五公里大崩壁處，用破碎機慢慢打掉巨石，昨再挺進五十公尺，只剩下五十公尺，今應可接觸到已尋獲的兩具遺體；另一組六人一搜救犬走原本步道路線到大水管搜救；第三組五人走溪底河床路線，但無發現。

另外，搜尋和仁礦區蕭姓男子部分，消防局昨天派一組人由重機具持續將坍塌道路搶通，也挺進約五十公尺，但遇到石頭阻礙，重型機械沒辦法破壞，今天可能要改道用炸藥炸出道路，事故點位在搜救人員正上方約卅公尺處，會另尋道路前往事故點。

0403花蓮大地震 太魯閣 失聯 搜救犬 花蓮強震

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