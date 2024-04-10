蔡總統今赴花蓮 藍籲賑災比照921

花蓮強震後，蔡英文總統至今未到災區探視，今將赴花蓮慰問災民，國民黨立院黨團昨呼籲中央比照九二一大地震時，盡速研擬「○四○三花蓮震災重建暫行條例」，讓受災的地方重建、災民安置等都有法令可循。立委傅崐萁也要求中央提供災民組合屋，行政院至今沒有發布緊急條例，他直呼「總統啊，同理心在哪裡？行政院長陳建仁，同理心在哪裡？救災有顏色嗎？」行政院昨對此表示「目前沒有回應」。

花蓮強震受災戶有一四九一戶、約四五○○名災民，目前多數自行租房、借住親友家。縣府前天公布受災戶租金補貼方案，補助紅黃單建物所有權人和住戶，實際居住三口以內每月每戶發給八千元，四口至八口發一萬元至一萬八千元。

花蓮縣府表示，依震災重建經驗，災民傾向補強房屋續住，中央可補助八成五補強費，希望這次能加碼補助災民負擔的一成五部分。至於組合屋，涉及土地和經費，盼中央能協助，縣府現正尋求房源，媒合災民承租安置。

縣府官員表示，災民現在急需有個家，組合屋程序比都更快很多，但地方經費有限且須經審議，最快就是動支善款，但善款才一億六千萬元，支付房屋修繕可能就用完，才希望中央幫忙。

立院國民黨團書記長洪孟楷說，花蓮強震後有五○六戶被開出紅單，黃單九六五戶，一四七一戶亟待安置，盼中央提出震災重建暫行條例，協助重建、以組合屋安置災民，不分任何黨派一起努力。

國民黨團副書記長羅智強表示，最近出現許多對花蓮的抺黑，有人稱二○一八年時花蓮大地震捐款補助石材業者及花費一百萬元採購裝置藝術，以此呼籲勿捐款給花蓮，令人難過。事實是補助石材業者是行政院會的決議，裝置藝術是議會的決定。他反問，高雄氣爆時，時任高雄市長陳菊斥資三九○○萬元採購裝置藝術，「這些說不要捐款給花蓮的人，是戴了綠色墨鏡嗎？」

傅崐萁說，行政院至今沒有發布緊急條例，災民安置一籌莫展，災民難道要長期住在民宿、飯店，沒有一個家嗎？中央應比照九二一大地震給全國六千多棟組合屋，安置災民。

傅崐萁也回應二○一八地震善款使用問題，他表示，過去善款運用都有監督委員會在監督，善款使用也有行政院會決議作依據，真相都能查得一清二楚，為何政府要放任網軍攻擊，讓眾人的善心善念被這群側翼誣衊？

【記者邱書昱、林佳彣、林海、李柏澔／連線報導】花蓮一百家飯店有四十五家受大地震影響，恢復期半個月到一個月不等，但學校畢業旅行大單已紛紛流失，業界希望政府補助振興觀光。其中，雲朗觀光集團旗下翰品酒店花蓮店受損嚴重，宣布停業並改建，將解雇所有員工；受傾斜天王星大樓威脅的麗翔酒店評估至少損失百萬元。

另一家旅店「山月村」業者鄭明岡表示，心理創傷難以抹平，觀察太魯閣國家公園要好幾年才能恢復，決定資遣四十名員工。

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