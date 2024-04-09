空拍畫面曝光！花蓮7.2強震他搭機從松山到台東 意外錄下山崩瞬間
花蓮近海3日上午發生規模7.2地震，最大震度達6強，全台明顯搖晃。有網友當時正搭乘國內航班，從松山飛往台東，於高空捕捉山崩的瞬間畫面。影片曝光後，不少網友笑回「這種大面積的山崩沒人逃得掉，真恐怖」、「拍得不錯，有紀錄片的水準」、「害我以為（飛機）被震下來了」。
一名網友在臉書社團「爆料公社」PO出一段影片及數張照片，表明地震發生的當下，自己正在飛往台東的飛機上，正好有用手機錄下地震造成的山崩瞬間。畫面中顯示花東地區的山體疑似因地震而剝落，露出大面積咖啡色土壤，滑落的土石也讓空氣中瀰漫著大片煙塵。
不少網友看完原PO的影片心有戚戚焉表示「如果發生在連假，應該更多人受困」、「這模糊程度，機上應該震得很厲害」、「這是已經崩得差不多了，根本就雲海？」、「請問在飛機上能感覺到地震嗎？」、「房子如果靠山太近，地震可能會有落石，颱風可能會有土石流」。
4月3日地震發生當下，花蓮縣秀林鄉崇德地區走山，落石不斷，鄰近的太魯閣國家公園也受影響，坍塌落石導致現場一片霧濛濛，太管處日前宣布無限期封園。同時，位於天祥的太魯閣晶英酒店，也直接把飯店變為救災前進指揮所，提供搜救單位通訊、工作與休息環境，預計休館至4月30日。
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