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失聯星國夫婦震前砂卡礑下車 今加派人員搜尋

聯合報／ 記者王燕華陳敬丰游振昇曾增勳葉德正／連線報導
大型怪手挺進 搜救人員昨調來大型怪手，向砂卡礑步道崩壁處挺進。圖／花蓮縣消防局提供
大型怪手挺進 搜救人員昨調來大型怪手，向砂卡礑步道崩壁處挺進。圖／花蓮縣消防局提供

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中橫定時放行 中橫公路東段受創嚴重，多處落石坍方，公路局搶修施工，每天三時段放行。圖／讀者提供
中橫定時放行 中橫公路東段受創嚴重，多處落石坍方，公路局搶修施工，每天三時段放行。圖／讀者提供
花蓮強震昨天進入搶救第五天，維持十三人死亡，六人失聯。失聯五人疑似受困太魯閣園區砂卡礑步道，除了尚未尋獲的新北游姓家庭三人，搜救隊根據影像推估，失聯的新加坡夫妻可能在步道一點五公里處的五間屋附近，列為搜救熱區，將加派人員及搜救犬搜尋。

一對持澳洲護照的新加坡夫妻，三日搭乘觀光巴士赴太魯閣園區遊玩，地震後失聯，特搜隊昨取得巴士內影像，證實兩人當天上午七時廿分、地震前卅八分在砂卡礑站下車。

花蓮消防局特搜隊長簡弘丞說，根據時間推估，地震發生時，兩人可能步行至砂卡礑步道五間屋附近，今天派遣一組搜救人員帶搜救犬前往搜尋。砂卡礑步道入口約五百公尺處，已發現失聯的游姓一家五口的其中兩人，因遺體遭巨石重壓，暫時無法挖出。

搜救隊昨天調來三輛大型怪手，從立霧溪對岸河床進入，一輛做便道方便後續車輛進出，另一輛由小錐麓朝砂卡礑方向，修復坍方的路線。第三輛從砂卡礑步道進入，一路清除路障挺進到步道兩百公尺處下方河道，遇到深潭，必須挖土造路，方便挖土機通過。

花蓮和仁礦區一名蕭姓男子疑似遭土石掩埋，因道路崩阻，救難人員正配合大型重機具進行前推作業，預估需要一、兩天抵達預定搜索地點。

土耳其無人機搜救隊昨天帶來三架無人機，與台灣無人機團隊組成聯合隊伍，投入搜救。

土耳其隊長Serhat說，去年土耳其發生大地震，非常感謝台灣民間與政府專家的援助，這次有機會回報，感到非常榮耀。

在強震中傾斜的花蓮天王星大樓拆除過程棘手，原定加裝完六根支撐鋼梁後就能繼續拆除，因為第五、六根鋼梁架設位置窄小，需要不斷調整，整體進度拖緩，昨晚八時過後才加速推進。

交通搶修方面，經過連日努力，包括蘇花公路、台八線中橫便道陸續打通，但由於路況仍差且持續維修中，均採取白天定時開放、夜間封閉方式管制，交通部也呼籲用路人如非必要不要進入山區道路。

花蓮強震導致新北捷運環狀線板新站至中原站間高架路軌鋼箱梁位移，第二階段中和－大坪林站區間會勘確認系統功能正常安全運行，昨上午十一時開放通行。桃園中壢區南園二路一棟七層樓大樓新增判定為危樓，區公所前天緊急撤離該大樓十六戶四十八人。

受強震影響，目前有四所學校受影響，東華大學、慈濟大學與北市景美女中高三生採遠距教學，花蓮西寶國小學生安置到富世國小上課。

0403花蓮大地震 土石掩埋 太魯閣 失聯 捷運環狀線 搜救犬 新加坡 花蓮強震 蘇花公路 遠距教學

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