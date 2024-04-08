山區起濃霧 搜救暫停今再推進

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花蓮強震第五天，重型器具挺進太魯閣園區砂卡礑步道及和仁礦區中和礦場兩處救災現場，其中，三輛怪手推進和仁礦區中和礦場搜救遭土石掩埋的蕭姓男子，但因土石崩落情形十分嚴重，截至昨天下午四時許僅推進四百五十公尺，距離目的地還有一點二公里，受山區濃霧漸起影響，搜救行動暫停，預計今天上午再展開作業。

中央災害應變中心統計，此次強震共造成十三死、一一四二人受傷、六人失聯。失聯者中包括在砂卡礑步道遭遇落石失聯的游姓男子妻子及兩名小孩；原無法確認行蹤的新加坡夫妻，因於三日上午七時廿分於砂卡礑站下車，研判也在該步道失聯，因此昨天重機具進入現場加強搜尋進度。

另外，昨天包括晶英酒店、天祥活動中心、西寶國小共二七九人由巴士載運撤離，僅剩卅七名員工留守。

中央災害應變中心統計，花蓮地震造成農業相關產物、民間及公共設施災損共七六○四萬元，皆集中花蓮縣，其中民間設施災損中，漁業設施占了四○九五萬元，公共設施包含漁業設施及水土保持設施損失金額三三九八萬元。

因山區路段邊坡狀況仍不穩定，開放仍有風險，將持續進行災後復建工程並管制作業路段。公路局也呼籲，地震過後山區道路易發生坍方落石，民眾如非必要請勿進入山區道路。

【記者周彥妤／台北報導】花蓮三日發生芮氏規模七點二地震，昨晚六時一分再發生規模五點四地震，震央位於花蓮縣政府東北東方四十點二公里的台灣東部海域。地震深度十六點九公里；強震迄今累計餘震七百多起，其中廿七個規模五以上地震，中央氣象署地震中心表示，地震雖有趨緩趨勢，但仍不排除再發生規模五以上地震。

中央氣象署觀測，昨晚地震全台有感，最大震度花蓮、宜蘭四級；南投三級；西部至北部普遍一至二級，針對宜蘭地區發布國家警報。

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