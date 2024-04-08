吃野菜維生…「桃花源」部落 9人被救出

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太魯閣國家公園遊客中心上方的大禮、大同部落聯外道路全斷，缺水缺電、物資也缺乏，世外桃源成了「孤島」；災民在搖晃餘震中驚恐度過四天，昨天上午由直升機吊掛脫困，七旬阿嬤餘悸猶存說，「山上餘震多，只能躲在家裡，看到對面的山落石一直掉，我心臟都快跳出來了」。

空勤直升機昨到兩部落救出九名受困者。另名阿嬤說，這幾天採野菜吃維生，很多人患慢性病，藥物只剩一、兩天，還好直升機及時救援。

大禮、大同部落遺世獨立，絕美環境被形容為「桃花源」，吸引很多登山客、遊客造訪；昨天脫困的居民在高空中回首望著家園，內心五味雜陳。簡姓災民說，斷路、斷水、斷電，大家都不知道該怎麼辦，部落第一次遇到這麼大的地震，受損嚴重，希望政府幫助復建家園。

另外，中橫公路天祥地區前晚尚有三四四人受困在太魯閣晶英酒店、天祥青年活動中心等安置處所，昨天陸續下山，除了留守人員，已全數脫困。保七總隊第九大隊昨分批護送民眾從東西兩端下山，有人開心比讚，有外籍遊客直呼很害怕。一名在天祥餐廳工作的王姓男子心有餘悸說，災區砂土堆了兩公尺高，走出來全身都是土，他在餐廳工作卅年從未遇到如此可怕的地震，「比九二一還嚇人」。

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