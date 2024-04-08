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患難見真情…希臘女婿救12人 「我不是英雄」

聯合報／ 記者賴香珊王燕華／連線報導
台灣前駐紐西蘭代表蔡爾晃的女婿Dimitris Belbas（左）在強震後協助救人，昨和妻子現身，回想當時景況數度哽咽、泛淚，他謙稱只是做他做得到的事。圖／讀者提供
台灣前駐紐西蘭代表蔡爾晃的女婿Dimitris Belbas（左）在強震後協助救人，昨和妻子現身，回想當時景況數度哽咽、泛淚，他謙稱只是做他做得到的事。圖／讀者提供

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「我覺得我不是英雄，只是做了本能可以做到的事。」在中橫白楊步道協助十二人脫困、被災民封為「救難英雄」的希臘籍遊客Dimitris Belbas（見圖，讀者提供）昨天脫困，他謙虛地稱年幼時擔任童子軍曾宣誓扶助他人，如今只是落實四十年前的承諾；他談起協助救援過程，紅了眼眶還哽咽到說不出話來，顯露這段經歷的驚恐。

Dimitris Belbas是我前駐紐西蘭代表蔡爾晃的希臘籍女婿，他在中橫公路溪邊路段搶通後，昨被接駁到南投，透過妻子翻譯受訪，他說當天和妻子及岳母出遊，地震發生時，和台電三名人員在一起，六人受到驚恐，心情平復後，開始擔憂和他們互動良好的一家五口。

「當時我別無選擇，必須把所有人救出來。」提到救援一家五口過程，Dimitris Belbas哽咽到說不出話來。他妻子說，那家人帶著小孩、推著娃娃車，作為一個父親，那種「知道對方的位置、不知道是否遇難…」的心情很難形容，所幸搜尋兩個多小時後看到一家五口安然無恙。Dimitris Belbas聲稱多虧妻子的協助才讓大家能同心協力脫困，但昨天保七總隊公布搜救照片，讓許多人看了都覺得「救難英雄」當之無愧。

警方說，白楊步道一點七公里處因大量落石阻斷，十多人受困，希臘男子帶大家穿越土石堆，躲在安全處所待援，當時有一家五口的三名小孩無法跟著大人攀越巨石，希臘男子跑到附近的保七第九大隊天祥小隊求援。保七人員帶著繩索、安全盔及手套趕抵，在希臘男子協助下，於危險的坍方路段拉起保命繩索，小孩在大人引導下，拉著繩索走過崩塌路段，最後全數脫困。

0403花蓮大地震 中橫公路 南投 崩塌 希臘 紐西蘭 花蓮強震

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