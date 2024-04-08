西寶國小59師生 繞半個台灣回家

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花蓮縣秀林鄉西寶國小在地震後成了「孤島」，所幸校舍並未受損，靠著空投物資及居民援助，正常上下課，還舉辦了期中考。昨天中橫公路搶通，師生們搭巴士從南投下山，離開受困四日的校園，難掩興奮情緒；師生繞半個台灣回到花蓮後，校長要替他們爭取放幾天假平復情緒並休養身心。

西寶國小位於中橫公路知名景點天祥上方的西寶台地，海拔九一五公尺，原本是富世國小分校，後來轉型為森林實驗小學，因身處太魯閣國家公園內被群山懷抱，有「最美森林小學」之稱。校內師生有原住民也有漢人，是多元融合的學校，目前學生四十五人，全數住校。

三日上午花蓮強震造成中橫公路邊坡多處坍方，學校對外道路中斷成了「孤島」，師生六十一人受困。校長李志成說，地震很大且不斷有餘震，但因學校沒有明顯災害，根據過去經驗，道路災情很快能解決，師生原以為能順利下課返家過清明連假，想不到下午確認學生無法放學，詢問搶通時間得到的答覆是「也許是明天」，因此安排師生再住校一天、延後放假，想不到一天又一天，讓人不禁懷疑「明天到底還有幾天」。

李志成說，為了不讓師生受到恐慌情緒影響，避免無事可做而度日如年，決定恢復教學並舉辦了期中考。他說，學校飲食過去依賴菜車運補食材，地震後一度面臨斷糧，還好社區居民第一時間支援食物，花蓮災防中心也協助聯繫多次空投物資，讓師生平安撐過這幾天。

「受困期間最燒腦的是沒電。」李志成說，山上用山泉水，震後水源充足，停電比較麻煩，雖學校備有發電機，但柴油量有限，只能省著用，每天上午六時、十一時及下午五時，三時段各發電一小時備餐並印製考卷，所幸一切順利。

花蓮縣教育處代理處長翁書敏表示，前天先由空勤直升機將一名懷孕女老師及一名身體不適的學生送下山，其餘四十四名學生及十五名老師昨天一早道路搶通後立刻搭巴士從南投下山。許多學生剛開始還很興奮，看到沿途的大小落石、司機冒險協助眾人脫困，不禁有些害怕。

呂姓老師說，花蓮人其實很習慣地震，但這次強震超乎過往經驗，當下雖然嚇一跳，但校園環境很棒，校方很快穩住陣腳，師生都很放心，同時考量餘震不斷，就把課桌椅搬到樹蔭下照常上課，孩子就在戶外看書、寫作業。

「不怕、不怕。」小朋友昨抵達南投時，表情顯得開心，都說感覺和平常一樣；許多高年級學生則很開心已經考完期中考了。南投縣長許淑華昨天中午在南投設宴替受困師生「壓驚」，也慰勞協助師生的搜救人員，並視訊連線花蓮縣長徐榛蔚報平安。許淑華說，去年卡努颱風重創仁愛，花蓮全力協助南投，這次地震換南投鼎力相助，期盼中央能重視偏鄉道路，加強偏鄉建設。

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