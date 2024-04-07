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屏東特搜結束花蓮地震任務 周春米：以你們為榮

中央社／ 屏東縣7日電

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屏東縣搜救大隊結束花蓮地震4天3夜救援行動，6日晚間歸隊，屏東縣長周春米到特搜大隊基地迎接搜救團隊，並感謝特搜、義消、醫療團隊辛勞。

周春米表示，「屏東鄉親以我們屏東的特搜隊為榮」，這幾天看特搜傳回的畫面、突破的障礙，十分驚心動魄，對於搜救隊達成任務與有榮焉。災區餘震落石不斷、情況嚴峻，隊員仍冒險深入救援，為花蓮民眾生命、安全及財產盡一份心力。

屏東縣消防局特搜大隊長湯茂信說，最驚險的就是經過落石區時餘震不斷，有隊員甚至遇到一顆落石就掉在身後，平時救災很少會遇到的狀況，現場派出一組人上面監控，一組人快速小跑步通過落石區。

特搜大隊副大隊長陳世鴻說，值勤時花蓮餘震達600多次，隊員進入天王星大樓救出人時，房子已位移6公分；派成員進去砂卡礑步道，遇到5級餘震，只好撤退，是「死裡逃生」，大家靠著意志力、韌性與平時訓練，才能完成艱鉅任務。隊員賴孟傳更將一名受傷骨折的遊客一路背出災區。

屏東縣政府消防局發布新聞稿指出，4月3日花蓮外海發生規模7.2地震，屏東縣搜救大隊接獲通報，隨即集結前往花蓮救災，救援行動共計執行4天3夜，出動80人次，救出受困者54人（其中無生命徵象、重傷、輕傷各2名）。

消防局表示，中央、花蓮縣與各支援單位昨天召開搜救隊長會議，決議除輪值縣市高雄市留下20名，其餘支援縣市如屏東、台東、台南、基隆等返回駐地待命。

0403花蓮大地震 花蓮強震

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