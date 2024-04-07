具峽谷救災經驗…土國無人機隊 急赴花連

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花蓮強震發生後，各國紛紛表達要派遣特種搜救隊或捐贈物資援助，經通盤考量，台灣現有物資與特種搜救能量足夠因應，但太魯閣災區峽谷縱深太長且通訊障礙，土耳其無人機救援隊具特殊專業技術與經驗，能提供台灣地形險峻區域救災參考，同意土國無人機救援隊來台協助。

土耳其無人機救援隊一行七人昨天傍晚五時許抵達桃園機場，下機後以國際救援隊來台救災接待及撤離中心（RDC）方式辦理入境；原定休息一晚，今日再到花蓮，但救援隊員迫不及待要趕快前往花蓮救災，在裝備器材都經過驗放後，隊員們搭車前往台北車站，換乘火車前往花蓮。

土國無人機救援隊昨晚抵達花蓮震災前進指揮所，今天將安排前往台八線中橫公路九曲洞至天祥路段、太魯閣國家公園砂卡礑步道沿線空拍，協助掌握情況。

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