國家公園署：太魯閣拚半年內開園
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花蓮大地震造成太魯閣國家公園內多處落石坍塌，內政部國家公園署太魯閣國家公園管理處原本公告封閉至七日，由於太魯閣國家公園內步道、道路受損嚴重，昨天因公路尚未整修開通，修復期程暫時無法預估，太魯閣國家公園管理處宣布持續封閉。國家公園署表示，重新開園的時間，要等到救災到一段落後，由專業技師會勘而定災損情況而定，目標半年內恢復開園。
太魯閣國家公園管理處原公告，太魯閣國家公園停止入園與園區遊憩服務據點、各步道封閉至七日，但考量園區內道路步道肝腸寸斷，加上近日餘震不斷又下雨，有安全風險，昨天宣布將無限期封閉，待園內道路、設施修復後，另行公告重新開園時間。
中央大學地震災害鏈風險評估及管理中心研究員李錫堤說，地震影響蘇花和中橫，尤其中橫東段，目前看來沒這麼嚴重，「我認為不至於封山。」路段搶通是第一步，養護段仍應落實邊坡檢查補強，「以免下個小雨土石又都下來了。」初期限制車種進出，就由國家公園、內政部決定。
中央大學地震災害鏈風險評估及管理研究中心副主任詹忠翰表示，大規模坍塌後地貌都會改變，再加上原本植被已消失，確實會造成該地區地質更加脆弱，目前只能確信地震確實會為地質造成損害，但影響多久、範圍如何，需要專家綜觀後再評估。
國家公園署長陳茂春指出，現階段以救災優先，等到救災到一個段落後，才會展開修復工程，目前很多路段有掏空、落石情況，修復時間難預估，屆時會先協同專業技師現場會勘，了解實際受損狀況才能評估修復期程。
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