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一人援救十多人…英勇希臘遊客 我前駐紐代表女婿

聯合報／ 記者江良誠王燕華／連線報導
受困天祥多日的民眾，昨天持續由空勤直升機撤出，也傳出希臘旅客英勇救了10多人的暖心故事。記者王燕華／攝影
受困天祥多日的民眾，昨天持續由空勤直升機撤出，也傳出希臘旅客英勇救了10多人的暖心故事。記者王燕華／攝影

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花蓮強震後發生許多感人故事。其中，中橫白楊步道因落石而有多名遊客受困，一名疑似具備救難經驗的希臘籍遊客，用隨身繩索拉起六名受困者，再協助警方救出五人，並安撫眾人情緒引導徒步走回晶英酒店休息，昨天傳出其英勇事蹟，不少人豎起大拇指喊「救難英雄」。

據了解，這名「希臘義消」是我前駐紐西蘭代表蔡爾晃的女婿，當天和妻子到天祥度假，身處險境仍機警冷靜，昨天因中橫公路西側路段搶通而脫困下山的遊客聽到故事後，紛紛豎起大拇指稱讚「救難英雄」。

公路局昨天搶通中橫公路部分路段，讓受困天祥的民眾分兩批西經大禹嶺、合歡山從南投下山；第一梯次一二三人、卅二輛汽車、三輛重機、兩輛腳踏車；第二梯次卅六人、七輛汽車，合計一五九人、四十四輛車。

鄒姓牧師表示，他們原本八點要到新白楊步道健行，沒想到還沒出發就發生大地震。他聽遊客說，當時新白楊步道有十多人受困，很多人驚嚇大哭，遊客彼此幫助救人，將受驚嚇的遊客拉出隧道，其中一名希臘籍遊客機智勇敢，拿救生繩索將十多人拉出隧道，還將人帶回飯店，實在太厲害了。

另外，各方愛心湧入。在高雄經營「小蜜蜂米漢堡」的陳姓男子，和妻子開了近十小時的車抵達太魯閣工務段搜救前進指揮所旁供應熱食，一天忙碌十幾個小時也不喊累，謙虛說「有什麼做什麼就是盡一分力」。

0403花蓮大地震 中橫公路 希臘 晶英酒店 花蓮強震

延伸閱讀

影／花蓮強震「希臘英雄」白楊步道救10多人 竟是前紐西蘭大使女婿

花蓮強震傳暖心故事！白楊步道「希臘英雄」指揮若定 冒險救出10多人

電訊全斷搶修中橫公路東段 公路局宣布3時段戒護放行

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