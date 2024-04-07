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學者：熱門景點增避難所 建監測系統App強化預警

聯合報／ 記者陳敬丰王燕華鄭朝陽／連線報導
花蓮強震造成太魯閣國家公園內多處落石坍塌，園內小錐麓、得卡倫、砂卡礑等步道受創嚴重，中橫公路柔腸寸斷。記者劉學聖／攝影
花蓮強震造成太魯閣國家公園內多處落石坍塌，園內小錐麓、得卡倫、砂卡礑等步道受創嚴重，中橫公路柔腸寸斷。記者劉學聖／攝影

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太魯閣國家公園是國際級景點，這次強震受重創，學者認為休養生息一段時間是必要的，除了讓遊客避開風險，也是主管機關重新規畫、強化園區風險管理的契機，下一步除盤點災情、分段修復，也應借鏡國際的國家公園管理經驗，強化風險監測及預警。

這次地震不只造成國家公園步道、設施損害，更奪走數條人命，東華大學自然資源與環境學系教授劉瑩三說，以往地震影響範圍大多是小區域，這次大面積且多在熱門景點，政府未來應該考慮在熱門景點增加避難處所，避免地震時再次發生類似憾事，也讓旅客安心遊玩。

文化大學景觀系教授郭瓊瑩指出，目前餘震不斷，邊坡鬆動加上下雨，都讓國家公園原本脆弱的地質更具風險，最好等地質回復穩定後再開園，遊客也比較有信心回歸；而且幾條聯外道路狀況都不好，對太管處來說，修復難度相對高，現階段封園有必要，開園則要完整盤點後再決定。

前營建署長林益厚表示，聯外公路仍應盡速搶通，方便搶修復原；至於園內的砂卡礑、小錐麓等步道應先關閉休養，只允許步道附近居民進出，其他較危險的水簾等步道則一律關閉，安全不能馬虎。

郭瓊瑩說，國家公園強調自然保育，過去風險管理做得比較少，可參考美國、澳洲、日本等國家公園，經歷地震、森林火災等災害，都逐步建立監測系統，透過App每天公告乾燥、失火、落石等指標與機率，提醒遊客注意；日本甚至在景點規畫避難區，並指引明確的避難動線，而遊客的保險也要落實。

郭瓊瑩提醒，這次強震必然在自然環境留下一些隱患，國家公園管理處必須確實盤點橋梁、山壁裂縫等，做必要的修復，不可抗力且花費巨大的部分可考慮放棄，順其自然，但可留下一些災害的印記和警示牌，讓靠近的遊客知道風險所在。

「最美的地方往往也最危險」，郭瓊瑩建議政府藉此機會，宣導民眾進到大自然沒有絕對的安全，要提升自身安全的風險意識，每個人有責任照顧自己。她在夏威夷火山國家公園遇過火山噴發後仍開放遊客入園，通過岩漿的海水會燙傷人，但遊客都知道風險要自負。

0403花蓮大地震 太魯閣國家公園 景點 花蓮強震 落石

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