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大震前3分鐘才傳訊家人 天人永隔

聯合報／ 記者王燕華陳敬丰李隆揆江婉儀／連線報導
砂卡礑步道游家5人疑似罹難，游母在前進指揮所向到場慰問的花蓮縣長徐榛蔚及立委傅崐萁拜託讓家人早一點回來。記者王燕華／攝影
砂卡礑步道游家5人疑似罹難，游母在前進指揮所向到場慰問的花蓮縣長徐榛蔚及立委傅崐萁拜託讓家人早一點回來。記者王燕華／攝影

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砂卡礑步道游家5人疑似罹難，已尋獲兩具遺體，救難人員想辦法在巨石堆中開挖。圖／搜救隊提供
砂卡礑步道游家5人疑似罹難，已尋獲兩具遺體，救難人員想辦法在巨石堆中開挖。圖／搜救隊提供

花蓮強震造成太魯閣國家公園全長四點一公里的砂卡礑步道幾被土石吞沒，游姓男子一家五口及胡姓女子遭掩埋；搜救人員前天靠著搜救犬尋獲游姓男子及其大女兒後，昨天再找到胡姓女子遺體，今天將持續搜救失聯的游家女主人及兩名小孩。

「看到家屬焦急的情緒，我們也很想趕快找到人，但一邊心急救人，一邊要觀察四周狀況，眼角餘光不時瞄到遠處步道盡頭有大片落石滑落，看得讓人怵目驚心。」一名搜救隊員說，步道落石區大小石塊錯落，堆成高大的亂石堆，搜救人員一不小心就向下滑，搜救困難度不低。

他說，搜救現場設有一名安全官保障搜救人員安全，每當安全官看到土石滑落就大喊「撤退」，在各區域作業的搜救人員須立刻撤離，只見搜救人員在落石區或跑或跳，過程驚險，有搜救人員撤退時扭傷腳，幸無大礙。由於必須考慮撤退安全性，進入現場的搜救人數嚴格控制，搜救進度相當緩慢。

本月三日游姓男子夫妻帶著三名小孩回花蓮祭祖，清晨順道到太魯閣國家公園內的砂卡礑步道健行，游在砂卡礑步道時曾傳影片分享給母親，不久發生地震就失聯；另外，廿一歲胡姓女子在大震前三分鐘傳訊給家人，但地震發生後失去音訊，搜救人員研判六人受困步道落石區。

搜救隊員前天透過搜救犬協助，在距離步道口四百公尺處發現二具遺體，一名女性臉朝下露出頭、一名男性露出腳，都遭大石頭重壓遇難。游姓男子母親昨天透過照片指認，悲傷地認出女死者是大孫女，游的胞兄則根據「弟弟腳趾頭跟我的一模一樣」認定男死者是弟弟。

「麻煩你們幫幫忙、幫幫忙，讓家人早點回來。」昨天一早就守在太魯閣國家公園前進指揮所的游母及游的雙胞胎哥哥，看到前往慰問的花蓮縣長徐榛蔚及立委傅崐萁，邊鞠躬邊以哽咽語氣拜託縣長幫忙，徐榛蔚安慰稱已在全力搶救，一定會努力。

不過，因大小石塊高高堆起，怪手等重機具昨天仍無法進入，加上餘震、落石不斷，昨天仍無法拉出游姓男子及其十一歲長女的遺體，也未尋獲游妻及其八歲兒子、五歲女兒。

昨天搜救行動在上午九時三十分開始，約上午十一時三十七分，高雄特搜隊搜救犬Roger嗅出味道，在距離前天尋獲兩具遺體旁約廿五公尺處的巨石堆停留，領犬員靠近檢視後大喊「看到腳」，確認露出下半身的第三具遺體位置。

搜救人員以圓鍬、十字鎬等工具挖開石頭將遺體拉出，游的家屬一度根據照片研判是游姓男子的妻子，但根據遺體背包中的證件，確認是獨自前往步道旅遊的胡姓女子。

0403花蓮大地震 太魯閣國家公園 徐榛蔚 搜救犬 花蓮強震 落石

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