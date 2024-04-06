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花蓮地震少年收容機構建物受損 重建經費估千萬

中央社／ 花蓮縣6日電

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花蓮秀林鄉凱歌園少年中途之家因強震嚴重受損，宿舍輕鋼架天花板掉落，公共空間牆面裂開，少年們暫時安置在鄰近機構，凱歌園盼外界幫忙協助重建，粗估經費需1000萬元。

凱歌園目前收容13名12至18歲少年，地震發生當天，4名少年休假沒出門，正巧碰上強震來襲，逃生途中1人頭部被割傷。

凱歌園主任張添玨今天接受中央社記者採訪指出，凱歌園是2層樓建築，2樓是宿舍區、1樓是辦公空間跟公共空間，這次受損最嚴重的地方是宿舍區。

張添玨說，宿舍區輕鋼架天花板幾乎全掉落，砸壞書桌、家具等設備，短期內無法居住，暫時先將少年們安置在芥菜種會花蓮習藝所。

結構技師今天到凱歌園評估建物安全性，貼上「黃色危險標誌」，雖主結構沒有立即危險，在居住上有疑慮及危險，需進行修繕，也因無法妥善收納受贈物資，宣布即日起暫停接受物資捐贈。

張添玨說，目前初估建物修繕、家具及設備購買，重建經費至少需要新台幣1000萬元，希望外界伸出援手，若募款超出預期，會考慮原地重蓋一間更穩固的建物。

他說，這群收容的少年們，大多背負著家庭的不幸，凱歌園是他們人生中的第2個家，希望社會大眾攜手合作，為孩子重新找到溫暖和安全感，詳細捐款資訊可至花蓮縣凱歌園少年中途之家臉書粉絲團查詢。

0403花蓮大地震 花蓮強震

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